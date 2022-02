A tatai lövészdandár közösségi oldalán számolt be arról, hogy Roger L. Cloutier altábornagy (US Army) a NATO Szövetséges Szárazföldi Parancsnokság parancsnoka magyarországi látogatása során a Magyar Honvédség 25. Klapka György Lövészdandár laktanyájában és lőterén megtekintette a honvédség szárazföldi haderőnemének jelenlegi képességeit, illetve az alakuló téren felsorakozott gyakorlatra készülő Zászlóalj Harccsoportot.

Megismerkedett a magyar haditechnikai eszközökkel

Ahogy írják, Cloutier altábornagy és delegációja elsőként Lőrincz Gábor dandártábornok parancsnoki jelentését hallgatta meg, majd személyesen találkoztak a Zászlóalj Harccsoporttal. A program statikus és dinamikus bemutatóval zárult, melynek során az altábornagy megismerkedett a Magyar Honvédségnél rendszeresített régebbi és újonnan beszerzett haditechnikai eszközökkel. A dinamikus mozzanatok magukba foglalták a BTR-80/A páncélozott szállító harcjármű, a Carl Gustaf gránátvető, a Leopard 2 A4HU és T-72 harckocsik, valamint a Gidrán páncélozott harci támogató jármű éles lövészetét.

Kipróbálta a fegyvereket is

A parancsnok a kiállított fegyvereket is kipróbálta a lőtéren, többek között az AL-63D módosított gépkarabélyt, egy CZ P09 pisztolyt, a Scorpion Evo 3 géppiszolyt, a Gepárd M5 romboló puskát, a SZÉP M1 mesterlövész puskát, a CZ BREN-2 gépkarabélyt, valamint a PKM géppuskát. Végül, de nem utolsó sorban beült egy BTR-80/A harcjárműbe, hogy kipróbálja a 2A72 gépágyút.

Cloutier altábornagy Lőricz Gábor dandártábornok kíséretében Székesfehérváron is látogatást tett, ahol a NATO és nemzetközi katonai szervezetek parancsnokaival is találkozott és egyeztetett. Budapesten Benkő Tibor honvédelmi miniszterrel is találkozott, akivel az Ukrajna körül kialakult válságról tárgyaltak - számolt be róla a honvedelem.hu.

Magyarország képes megvédeni magát

A találkozón az altábornagy elmondta, hogy látogatást tesz az Ukrajna körül kialakult feszült biztonsági helyzet miatt érintett szövetséges államokban, koncentrálan Közép- és Dél-Kelet-Európa országaira. Elismerően szólt a hazánk által szervezett és vezetett közös kiképzés és gyakorlatok szerepéről. Cloutier altábornagy elismerően beszélt a haderőfejlesztés terén elért magyar eredményekről, a felajánlásokról és az eddigi magyar erőfeszítésekről, amelyeket a NATO egységének megőrzése és az Ukrajna körüli konfliktus párbeszéd útján történő rendezése érdekében történtek.

A találkozó során Benkő Tibor elmondta, hogy Magyarország rendelkezik azokkal a katonai képességekkel, amelyek a jelenlegi helyzetben az ország megvédéséhez szükségesek.