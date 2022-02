– Esztergomi sváb családból származom, dédnagyapám ismert férfi és női szabómester volt. Tízen voltunk testvérek, de csak egyedül én tanultam meg németül – magyarázta nemzetiségi kötődését Riss József, aki az előző választások alkalmával csupán néhány szavazattal maradt le arról, hogy bekerüljön a helyi nemzetiségi önkormányzat képviselő-testületébe.

Pétervári Lászlónak, a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat korábbi elnökének lemondását követően Kecskésné Patos Szilvia, a település jegyzője értesítette Riss Józsefet arról, hogy ő kapja meg a felszabadult képviselői mandátumot. Idén január 17-én pedig a DNNÖ elnöksége tisztújító taggyűlést tartott, amelyen őt választották meg elnöknek. Nem érte váratlanul ez a feladat, hiszen korábban a Wendlingen-Dorog Baráti Egyesület titkáraként már bizonyította elhivatottságát, emellett nyelvtudása is mellette szólt.

Még titkárként szorgalmaztam, hogy erősítsük meg Dorogon a német nyelv oktatását, továbbá hogy vállaljunk nagyobb szerepet az óvodától kezdve az iskoláig a német nemzetiségi hagyományok megismertetésében. Sajnos ez a feladat akkor valahol elakadt, bár sikerült elindítani két partnerváros közötti diákcserét. Az akkori német önkormányzat, élén Puchner Feri bácsival, el is indította, illetve anyagilag támogatta is a dorogi óvodákban az úgynevezett „német nyelvszoktatást”, ami sajnos tudomásom szerint már nem működik.

Az új elnök megjegyezte: a napokban tartott ülésen kijelölték a célokat, programpontokat, melyeket a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat képviselő testülete egyhangúan el is fogadott. Például most indul egy felmérés, melyből azt szeretnék megtudni, hogy hány dorogi szülő járatná szívesen gyermekét német nyelvi oktatásra. Továbbá arra is szeretnének választ kapni, hogy jelenleg hol, illetve mennyien tanulják a német nyelvet.

– Nem szabad elfelejtenünk, hogy Dorog sváb település volt, éppen ezért szeretnénk összefogni mindazokat, akik német nemzetiségűnek vallják magukat.

Ennek érdekében létrehoztunk egy Facebook-csoportot, melyet a Dorogi Német Nemzetiségi Önkormányzat működtet és ahová kizárólag ajánlás útján lehet bekerülni. Néhány nap alatt ötvenhét fő jelentkezett.

A hagyományok ápolása jegyében az énekkarokat, a Dorogi Bányász Zenekart, a Dorog - Wendlingen am Neckar Baráti Egyesületet, továbbá minden működő, német nemzetiségű kisközösséget szeretnénk bevonni a közös munkába – árulta el a képviselő-testület elnöke.

Forrás: Walczer Patrik / 24 Óra

Riss József elmondta, lehetőségeihez mérten minden támogatást megad a DNNÖ a településen működő intézményeknek a német nyelv oktatásának segítésére. Például az előző évben anyagi támogatásban részesítették az Eötvös iskolát és a gimnáziumot, néhány nappal ezelőtt a képviselő-testületük megszavazta a Zrínyi- és a Petőfi-iskolák számára az igényelt összegeket. A helyi oktatási intézményekkel, illetve a Dorogi József Attila Művelődési Házzal jó kapcsolatot ápolnak, amit jól szimbolizál az is, hogy idén ismét megrendezik az általános iskolások részére a versmondó versenyt, illetve a honismereti vetélkedőt.

Szeretnénk, ha az óvodáskorú gyermekek német mondókákkal, játékokkal ismerkednének. Örülnénk annak is, ha az iskolákban is valamilyen formában megjelenne a német nyelv oktatása. Jó lenne, ha a diákok iskolai tanóra keretében meglátogathatnák a Bécsi úton található tájházat, ehhez minden segítséget megadunk.

Bár szerinte a pandémia megtörte Dorogon a kis közösségek lendületét, ennek ellenére bizakodva tekint a jövőbe és elégedett lenne már azzal is, ha a kulturális élet legalább a járvány előtti szintet elérhetné. Ha lehetőségük nyílik rá, akkor az elmaradt idei farsangi sváb bál helyett ősszel szüreti bált rendeznek.

Továbbá szeretnék idén is megszervezi a Dorogi Német Nemzeti Önkormányzat tájházában a nagy hagyományokkal bíró és különleges hangulatú falusi búcsút, melyet a közönség „Falusi napok” néven ismer, a program révén ismét megtöltenék élettel az épület udvarát. Emellett távlati terveik között szerepel az is, hogy pályázati forrásra támaszkodva egy tematikus tanösvényt alakítsanak ki a városban.

Németországban dolgozott – Riss József elárulta, hogy gyermekkora óta hobbija a csillagászat. Ő vezeti a Dorogi Csillagász Klubot, illetve tagja a Magyar Csillagászati Egyesület Esztergomi Csoportjának is. Jelenleg több énekkarban is énekel, szabadidejében szívesen zenél a barátaival. Az esztergomi 317. számú Ipari Szakmunkásképző Intézetben végzett villanyszerelőként. 18 éves korában, a képesítés megszerzése után az egykori NDK-ban tanulta a német nyelvet és bővítse szakmai ismereteit. Ott szerezte meg az államvizsgával egyenértékű nyelvvizsgáját, mely után sokat tolmácsolt. A későbbiekben holland és német cégek alkalmazásában is állt. 1985-től 1999-ig szakoktatóként tanított egykori esztergomi iskolájában, melyet ma Géza Fejedelem Ipari Szakgimnázium és Szakképző Iskolának hívnak. Hosszú évek óta műszaki tanárként tanít egy esztergomi vállalkozás felnőttképzési programjaiban.