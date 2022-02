Megtartották az idei első közgyűlésüket a szlovák nemzetiségi önkormányzat tagjai a polgármesteri hivatal tanácstermében, ahol kilenc napirendi pont várt az 5 tagú testületre. Az ülésen értékelték a tavalyi évben megszervezett programokat, amelyek többségét nem írták át a pandémia korlátozásai, hiszen a rendezvények zömét általában a tájház udvarán rendezik.

Támogatások a nemzetiségi önkormányzatnak

A képviselők módosították a 2021-es költségvetést is, de az idei büdzsé főbb számairól is beszéltek. Úgy alakult, hogy az idén csaknem 10 millió bevétellel számolnak a szlovákok, és a kiadási oldalon is ugyanekkora összeg szerepel. Szabó Istvánné Betka, a szlovák nemzetiségi önkormányzat elnöke elmondta portálunknak, eddig csupán a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től számíthattak bevételre, amelynek összege 7 millió 300 ezer forint. Ezenkívül 1 millió 40 ezer forintos állami bevétellel is számolhatnak, melyet két részletben kapnak majd. Támogatja őket az oroszlányi önkormányzat is. Az idén 200 ezer forinttal kevesebbet, összesen 1 millió 200 ezer forintot szavaztak meg a szlovákoknak a városi képviselők.

Fontos beruházások

A vezető szerint az idei évre tervezett fontos beruházások közül kiemelendő a féltető építése, amelyre eddig 3,5 milliót különítettek el. Előzetes becslések alapján ennek kétszerese lesz a végösszeg. Másik fontos projekt a tájház udvarán lévő pajtatető felújítása, amelyre ugyancsak pályázaton nyertek 2 millió forintot.

Szabó Istvánné Betka felsorolt néhány kulturális csoportot, amelyek működését változatlanul támogatják a szlovákok az idei évben is. A Bránička Szlovák Gyermek Tánccsoport, a Kridlovka Szlovák Fúvós Együttes és a Szlovák Klub a továbbiakban is számíthat tőlük segítségre.

Fontos a hagyományápolás

Fontos beszámoló hangzott el az ősszel esedékes népszámlálásról. A legutóbbi, tíz évvel ezelőtti adatok szerint több mint 500-an vallották magukat szlováknak a város lakosai közül. Szabó Istvánné Betka sejteni véli, hogy ez a szám mára csökken, éppen ezért különböző kulturális programokkal igyekeznek ápolni a hagyományokat és őrizni a szlovák kultúrát. Tavaly például nagy ünnep volt Oroszlány falusi részében, akkor ünnepelték ugyanis az első szlovák családok betelepülésének 320. évfordulóját, akik elsősorban Szlovákia nyugati részéről, trencséni terültről érkeztek, valamint Nyitra megyéből is.

Programkavalkád

Az idei év is gazdag a programkínálatuk. Az elsőt a II. Rákóczi Ferenc Kultúrház hozza tető alá szombaton. Hagyományos siska sütő versenyre hívják az érdeklődőket a szlovákok, immáron hetedik alkalommal. Tavaly a világjárvány miatt elmaradt, az idén azonban újra lehet nevezni a farsangi finomságokat, a fánkokat. Három kategória jelöltjeit díjazzák, a szalagos kategóriájú édességek mellett forgácsfánkokkal is lehet nevezni, valamint az egyéb kategória is igazi gasztronómiai különlegességeket ígér. Ide tartozik például a túró- és a rózsafánk is. Úgy tudjuk, a próbasütésen többen túl vannak már.