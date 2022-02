Gyerekzsivajjal telt meg a Kemence Egyesület udvara. Schmelcz Gézáné, az egyesület elnöke elmondta, amikor a családok megérkeznek, kapnak egy menetlevelet térképpel. Tíz állomást alakítottak ki, minden helyszínen egy-egy feladat várta a résztvevőket.

Állatokkal kapcsolatos kérdésekre kellett válaszolniuk, amelyek fajtákra, tulajdonságokra, gondozásra vonatkoztak. Így a szórakozás mellett a kicsik sokat megtanulhattak a farmon élő állatokról. A megoldásokat a menetlevélre kellett felírni, a kitöltésben persze a szülők is segédkeztek, mert rengeteg kisgyermekes család érkezett. A feladatok megoldása mellett a kicsik a pónikat és a cicákat is sokat simogatták.

A feladatok teljesítése után pedig mindenkinek jólesett a fánk és a tea (Forrás: K. D. / 24 Óra)

A Kemencés Pajtában nem csupán melegedni lehetett, izgalmas feladatokkal is várták a gyerekeket az egyesület munkatársai. Kézműves foglalkozással, ügyességi feladatokkal készültek, lehetett kirakózni, várat építeni és az autósszőnyegen játszani. Az egyesület dolgozói készítette termékekből is lehetett vásárolni, ezzel is támogatva a szervezetet.

Két fizetős szolgáltatást is igénybe lehetett venni. Az egyik ilyen volt a lovaglás, amely az egyik legnépszerűbb programelem volt, még az egészen pici gyermekek is felülhettek a ló hátára. Mindig volt jelentkező a csacsifotózásnál is. A bohócnak öltözött, barátságos szamárhoz szinte mindenki bemerészkedett.

A fotók után és előtt is jutott bőven a csacsinak a simogatásból (Forrás: K. D. / 24 Óra)

– Ezekért a programokért jelképes összeget kértünk, hiszen továbbra is gyűjtünk a támogatott lakhatásra – hangoztatta Schmelcz Gézáné.

A támogatott lakhatással azoknak a fogyatékkal élőknek biztosítanának otthont, akik dolgoznak. Egy segítő támogatná őket a mindennapi teendők elvégzésében. Jelenleg dolgozóik negyven százaléka megváltozott munkaképességű, akik között többnek már idősek a szülei, szeretnének gondoskodni gyermekük jövőjéről. A támogatott lakhatás lehetőséget nyújt az önállóság megtartására és egyben biztonságot is ad hosszú távon. Mivel a közelben eddig nem volt ilyen szolgáltatás, fontosnak tartották, hogy belevágjanak. Újabb adománygyűjtő koncertet is szerveznek február végén, Vadkerti Imre énekel majd náluk.