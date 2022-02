– Az önkormányzat erejéhez mérten igyekszik támogatni a könyvtárat. Teszi ezt most is, és a jövőben is így lesz – hangsúlyozta beszédében Lazók Zoltán polgármester. Az átadón illusztris vendégek is részt vettek, többek között Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség országos elnöke, akinek jóvoltából 600 ezer forintos könyvadomány érkezett a közelmúltban. Az országos szervezet rendszeres támogatója a városi könyvtárnak és a helyi Rákóczi Szövetségnek is, mint az egyik legaktívabb civil szervezetnek. Úgy tudjuk, a könyvtár 200 új, különböző témájú – irodalmi, történelmi, vallási – tudományos könyvvel gazdagodott, melyeket a könyvtárállomány bővítésére használnak, de a költészet napi vers- és prózamondó verseny díjazottjainak is jut majd az új könyvekből.

További részleteket a 24 Óra február 24-i számában olvashatnak!