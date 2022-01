A csarnokavatóra érkezőket valóban impozáns létesítmény fogadta január 12-én délelőtt. A csarnok alapkövét 2020. január 29-én rakták le. A bruttó 24 milliárd forintból felépülő aréna 6000 férőhelyes, 3562 ülés lesz megtalálható a fix vasbeton nézőtéren, illetve 2496 a mobil teleszkópos lelátón.

Az ünnepségen Kocsis Máté, a Magyar Kézilabda Szövetség elnöke, Bencsik János, miniszterelnöki biztos, a Tatai-medence országgyűlési képviselője, Juhász Roland, állami vagyongazdálkodásért felelős államtitkár és Marosi László, a Grundfos Tatabánya KC elnöke, a MKSZ elnökségi tagja méltatta az új arénát.

Tatabánya megérdemelt egy ilyen korszerű sportlétesítményt.

Kocsis Máté egyebek mellett azt emelte ki, hogy a Tatabányán felépült aréna szintén a 2022-es férfi kézilabda Eb-re épült budapesti MVM Dome, valamint a szegedi Pick Aréna és a megújult Főnix Aréna után a legnagyobb kézilabda-csarnok hazánkban, és mind a négy jelentős beruházás gyakorlatilag az elmúlt másfél hónapban fejeződött be. Az MKSZ elnöke szólt arról is, hogy a közösség, a sport mellett a kiváló sportolási körülmények, lehetőségek is motivációt jelenthetnek a fiataloknak. Ez azért fontos, mert ez a létesítmény nekik is épült, hogy ezzel is vonzóbbá tegye az ifjúság számára a sportolást, a kézilabdát.

– Az élő kézilabda, a sikerek alapozták meg ezt az új csarnokot. Tatabánya megérdemelte egy ilyen korszerű sportlétesítményt, hiszen negyven olyan válogatott kézilabdázót adott az országnak, akik kötődnek e városhoz– mondta Kocsis Máté.

Bencsik János úgy fogalmazott, hogy ez a multifunkcionális csarnok a sportnak és a városnak a jövőjét is jelenti. Majd köszönetet mondott a kormánynak, hogy a Modern Városok Program keretében megvalósulhatott ez a beruházás.

A klubelnök mondta - Marosi László, a Grundfos Tatabánya KC elnöke ünnepi köszöntőjében az elődökről is megemlékezett. Majd kiemelte, hogy a tatabányai sportnak, a tatabányai kézilabdának sok nagy napja volt már. Ilyen lehetett az első bajnoki cím megnyerése, de ez a mostani csarnokavató is a nagy napok közé tartozik, hiszen ez a modern sportaréna a világ bármely pontján megállná a helyét. A klubelnök ígéretet tett arra is, hogy a férfi kézilabdacsapat a teljesítményével, eredményeivel igyekszik majd rászolgálni erre a csodálatos létesítményre.

Juhász Roland azt hangsúlyozta, hogy a vágyak és az igények a lehetőségekkel együtt nőnek. Ebben a létesítményben pedig abszolút átélhető az összetartozás élménye is.

Az ünnepi beszédeket követően a nemzetiszínű szalag átvágásával hivatalosan is átadták a sportolóknak, illetve a nagyközönségnek az új arénát. Ezt követően Ilyés Ferenc, Marosi László és Kontra Zsolt válogatott kézilabdások „asszisztálása” mellett a Tatabánya utánpótláskorú játékosa, Batta Gergő az első gólt is kapuba lőhette. A sportkomplexum egyben a 2022-es férfi kézilabda Európa-bajnokság tartalékhelyszíne is.