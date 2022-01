A Stand Tall című dal már a harmadik abban a sorban, mely a legutóbbi CYD lemez, a The Longest Way Home című EP-ről „került megfilmesítésre”. Korábban az album címadó dalából, majd Life Goes On számból készült videó. A Stand Tall abból a karanténkoncert-projektjükből adódott, melyet korábban terveztek a pandémiahelyzet miatt, de végül technikai gondok miatt ebből a nagyobb anyagból – egyelőre – az album egyik száma, a Stand Tall kapott külön filmváltozatot.

Így alakult át egy tervezetten raktárkoncert-felvétel videóklippé, de a terv az, hogy a teljes felvételt később még használni fogják. A legutóbbi album, egy rövid anyag, egy EP, ezen öt szám található. A választás egyébként azért esett most a Stand Tall megfilmesítésére, mert ennek volt a korábban videóra vitt dalokhoz hasonló, borongós, komor, sötét hangulata. A klip pontosan ezért lett fekete-fehér, melynek szerkesztését a CYD-vel jó kapcsolatokat ápoló Don Gatto tag, Aczélos Balázs vállalta magára.

A képekből és a CD hanganyagából végül tavaly novemberben kezdődött meg a vágási, szerkesztési munka, illetve abban a hónapban be is fejeződött. Az természetesen nagyot dobott a videó látványvilága és a dal összeillesztésén, hogy a klip szerkesztője maga is muzsikus. Az új videó pedig nem mellesleg egyben a forgatási helyszín, az esztergomi Sport­alsó rockklub videónekrológja is lett, hiszen az annak otthont adó Pézsa Tibor Városi Sportcsarnokot a nyár előtt szanálták. Ennek helyén az új sportközpont építése már meg is kezdődött.

Czifra Zoltán, a CYD dobosa felidézte az utolsó koncertet, mely a Sportalsóban volt, és pont az ő zenekaruk adta, a videó készítésekor még nem lehetett tudni, hogy a felvett film egyben a rockklub mementója is lesz. A bevezetőben említett jó évzárásról az együttes közösségi oldalán osztott meg egy „év végi leltárt”. Ebben többek között azt írják: „A H-Music Hungary és Richárdunk segítségével kihoztuk az új lemezünket, amin ráadásul rajta van a két előző EP is. Adtunk egy karanténkoncertet, amit rögzítettünk/feldolgoztunk. Interjúztunk a HammerWorld magazinban, megjelentünk a német @Legacy őszi számában. Elcsíptünk egy ötödik helyet a Mahasz-listán. Volt pár remek koncertünk a pandémiás helyzet ellenére is. Egy fantasztikus estén megünnepeltük a 10 éves szülinapunkat a Sportalsóban, júliusban. Aztán a [dorogi] Kacsáékat is megültük, decemberben. Forgattunk három klipet, kettő már megjelent, január 4-én jön a harmadik. Szóval... végül is pörögtünk rendesen…”

Az új kiadóval való közös munkáról a banda dobosa lapunknak kiemelte, hogy annak számos hozadéka van a zenei anyagaik és más, a zenekarról szóló merchandise termékek gondozása, forgalmazása mellett, így például az, hogy az új lemezük és az új videójuk a H-Music Kiadó révén került a jelentősebb zenei magazinokba, internetes felületekre.

Társadalomkritika - A CYD közösségi oldalán olvasható a banda története kezdetének rövid zanzája: „A zenekar 2011 őszén alakult meg, a One Scene Unity és a Paragraph együttes romjain.” Az együttesben Czifra Zoltán dobol, Farkas Zoltán és Latyó gitározik, Márton Árpád basszusozik és Lázár Zalán énekel. Érdekesség, hogy a felállás tíz év alatt nem változott. Az együttes az elmúlt tíz évben több országos turnét adott, de Komárom-Esztergom megyében is ismertek, Esztergom mellett Dorogon, Tatabányán és Komáromban léptek már fel többször. A zenekar neve a Choose Your Destiny videójáték alapján kapta a nevét. Legutóbbi lemezük, a The Longest Way Home az avatatlan szemnek egy meglehetősen markáns, de a metal színtéren egyáltalán nem kirívó képi világot, dizájnt kapott: a borítón csontvázhadak nyújtják a karjaikat az ég felé, a háttérben pedig a bazilika látható. A lemezen szereplő Stand Tall, melyből most készült videó, a többi dalhoz és képviselt műfajokhoz igazodva egy komor hangulatú, társadalomkritikus szövegű dal, melyben az ellenlábasoknak is üzen a CYD.