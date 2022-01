Az új lemezen az 1980-ban alakult Stáció, az azt követő Tűzkerék Revival Band és a mostani bandája, a Come On RB munkássága idéződik fel, az utóbbi formációja feldolgozásában. Tóth József Citrom kiemelte, hogy igaz, hogy ezek korábbi dalok, de a mai értelmezés szerinti, ízig-vérig Come On RB-számok.

Az esztergomi gitáros arra is kitért, ez az új zenei anyag úgy készült, ahogy ők szeretik a zenét, ahogy a régiek készítették, és melyben az albumnak van egy kézzel fogható formátuma, ez esetben ez a CD, melynek van borítója, bookletje, dalszövegkönyve, fotókkal kísérve, és jó néhány információ a nagylemezről.

Citrom arról is beszélt, hogy a lemezen található dalok sorrendje sem véletlen, ez is jelzi az általuk elképzelt zenei világot, az első daltól az utolsóig egy ívet alkot az egész, ráadásul ez az a fajta zene, amit például egykor a Led Zeppelin vagy a Cream képviselt. Minden dal, minden lemez csak úgy szólalhatott meg, ahogy azokat a zenekari tagok játszották el, másokkal ez már máshogy szólna. A 13 dalt tartalmazó CD hangkeverési munkáit az a Rozgonyi Péter hangmérnök készítette, aki a magyar színtéren az egyik legjobb.

Tóth József az interjú során elmesélte, hogy 2000-ben abbahagyta a zenélést, majd 2009-ben a Come On RB formációjával tért vissza a rockszíntérre. A név is ennek az újrakezdésnek köszönhető, mert – ahogy mondja – mindent újra kellett 2009-ben építeni, és volt benne és zenésztársaiban egy „gyerünk, csináljuk!”-lendület, hangulat, elszántság. Az új lemez 100 százalékban Come On RB-­produkció, ehhez Citrom ragaszkodott a beszélgetésben. Egyértelmű ugyanakkor, hogy a kezdetektől, a 80-as évek elejétől fogva markáns, meghatározó alakja volt az esztergomi, megyei, majd később akár a Deák Bill Gyulával való közös munkakapcsolatnak is, köszönhetően az országos blues-rock szcénának.

Gitárjátéka a „kékszemű blues”, a hard- és progresszívrock-klasszikusok, így többek között Jimi Hendrix, Radics Béla, Black Sabbath, Ten Years After, Cream, Deep Purple által kitaposott út szerint alakult. A Come On RB-ben is ezek a rockikonok hagyatéka integrálódik dalaikban, állítja Citrom, de egy idő után kikristályosodik egy saját stílus, egy saját hangzás, így alakult ki egy olyan hangzásvilág, ami rá jellemző. Az új korong dalai nem is inkább a csúcstechnikás gitározás, így például Malmsteen, Van Halen vagy Satriani követői, rajongói táborának szólnak, inkább azoknak, akik a szívből jövő, megkapó dalokra is figyelnek, mely szerzemények hangulatukkal lopják be magukat a hallgatóság fülébe.

Az új albummal kapcsolatos egyik fontos kérdés, hogy mikor hallhatja a közönség élőben, erre azonban a zenekar gitárosa nem tudott konkrét választ adni, a járvány alakulása befolyásolja ezt is, mint mindent, de nagyon remélik, hogy az év első hónapjaiban, vagy tavasszal már koncerten mutathatják be az új dalokat.

Petőfi is a CD-n - A „…hidd el testvér, néha még én is álmodom” című albumon 12 dal és egy bónusz track szerepel. Az idén októberben készült lemez anyaga egységes, ahogy a szakmában mondják, szerkezetét tekintve koncertlemez, melyen a dalok egymáshoz való kapcsolódásának jelentősége van. Érdekesség, hogy a CD-n olyan számok is hallhatók, melyeket még nem adtak ki, így például a különleges, keleties motívummal bíró China tof vagy két Petőfi Sándor-vers-feldolgozás, A kutyák dala és A farkasok dala című számok. A bónusz felvétel egy Radics Béla–Horváth Attila-szerzemény, a legendás Csodálatos utazás. Az CD borítója egy lemezhez illesztett, úgynevezett booklet, egy füzetke, melyben a dalszövegek és az egyik szövegírónak, a korábbi zenésztárs Fodor Sándornak szóló köszönetnyilvánítás is olvasható. A Come On Rock Band felállása és akik a lemezen hallhatók tulajdonképpen ugyanaz: Tóth József Ferenc Citrom – gitárok, Reményi Mihály Vinnie – ének, szájharmonika, konga, Pszota Szilárd – basszusgitár vokál, Petrás Attila – dob. A korong a zenekarnál szerezhető be.