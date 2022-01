Neszmély polgármestere, Janovics István a község Facebook-csoportjában osztott meg fontos információkat a települést érintő aktuális járványhelyzetről. Beszámolójából többek között az is kiderült, hogy az óvodát be kellett zárni, az iskolában is több osztály online oktatás keretében tanul.

Hangsúlyozta, hogy Neszmélyen is napról-napra emelkedik a fertőzöttek száma, de mivel egyre több az oltott, így azok akik beleesnek a betegségbe, nagyon enyhe tünetekkel vészelik át a kiszabott karantént. Hétfő délután a NÉBIH elrendelte az óvodában az akkor ott tartózkodó gyermekek karanténját péntek éjfélig. Kiderült, hogy hétfőn a 43-as óvodai összlétszámból csupán 10 aprótalpú volt jelen. Janovics István erre a hétre vonatkozóan elrendelte az óvoda bezárását. Mindezt annak függvényében, hogy a nem karanténkötelezett gyermek nem maradhat felügyelet nélkül. A település vezetője az iskolai helyzetre is kitért. Az igazgató arról tájékoztatta, hogy két felsős osztály van teljes karanténban, ők online oktatás keretén belül tanulnak.

– Folyamatosan kezdeményezzük az egyeztetéseket az egészségügyi felügyeleti szervezetekkel, pontos adatokat a betegek számáról azonban nem kapunk, ezért adatokat csak az önként jelentkezők számából tudunk meríteni. Ezek alapján kijelenthető, hogy Neszmélyen a karanténkötelezettek száma 40 fő körül mozog, a pillanatnyilag aktívan fertőzöttek száma körülbelül 13-15 fő – tájékoztatott Janovics István.

A polgármester arra kér mindenkit, hogy az előírt szabályokat tartsák be, ezzel is segítve, hogy minél hamarabb véget érhessen ez az időszak. Nagyon fontos, hogy aki bármilyen tünetet észlel magán, keresse fel háziorvosát, kerülje a közösséget. Kiemelte, hogy a jelenlegi helyzeten csak közös, felelősségteljes viselkedéssel tudunk túllendülni.