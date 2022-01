Szombaton délután akár 15 fokig is felkúszhat a hőmérő higanyszála, az ég enyhén felhős lehet, igaz, időnként erős északnyugati széllökések zavarhatják meg a váratlan tavaszt. Este párás, ködös lehet az idő, az éjszaka nem várható fagy, hiszen várhatóan csupán 4 fokig csökken a hőmérséklet.

Vasárnap délelőtt közepesen felhős, párás, helyenként ködfoltos idő mellett akár 8 fokra is lehet számítani, ami délutánra mérsékelt délnyugati szél melletti 13 fokig melegszik fel. Vasárnap estére 7 fok várható és hétfőn is marad a 4-12 fok közötti tavaszi idő, igaz, borult éggel, helyenként esővel. Kedden még több esőre és már csak 9 fokos csúcsra számíthatunk.

Az Újév első napján a prognózis szerint gyenge hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptikus rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei, ízületi fájdalmak is felerősödhetnek.