Ahogy arról beszámoltunk, szűkebb hazánkba is megérkezett a havazás szombat reggelre. A Köpönyeg előrejelzése szerint szombat estig felhős idő várható megyénkben. Különösen a Duna mentén többfelé havazhat, de gyenge havazás másutt is kialakulhat. Kora délelőttől észak felől fokozatosan szűnik a havazás, csökken a felhőzet, és az ország nagyobb részén felhőátvonulásokra számíthatunk többórás napsütéssel. Az északnyugati szél sokfelé megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A Dunántúl magasabban fekvő helyein hófúvás is kialakulhat. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában -1 és +5 fok között várható. Késő estére többnyire -1 és -8 fok közé hűl le a levegő.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat a megye nagy részére és a bakonyi vidékekre elsőfokú, citromsárga riasztást adott ki a hóátfúvások veszélye miatt szombat reggel. Ugyanezen okból az egész megyére elsőfokú figyelmeztetés is érvényben van. A minket körülvevő megyékre havazás miatt is adtak ki figyelmeztetést.

A szombatról vasárnapra virradó éjszakán befelhősödik az ég. Helyenként párássá válhat a levegő, foltokban köd is képződhet. A felhős részeken hószállingózás, gyenge havazás nem zárható ki. Vasárnap hajnalra jobbára -3 és -9 fok közé hűl le a levegő, de a szélcsendes, kevésbé felhős, hófedte tájakon több fokkal hidegebb lehet.

A vasárnapi nap folyamán megyénkben erősen felhős idő lesz a jellemző. A Dunántúlon, főleg annak nyugati felén több helyen előfordulhat hószállingózás, havazás, sőt: a nyugati megyékben néhol havas eső, eső is eshet. Máshol számottevő csapadék nem valószínű. Az északnyugati, északi szél megélénkül, helyenként megerősödik. A maximum többnyire -1 és +4 fok között alakul.