Mint megírtuk, sérülésekkel indult az Exatlon Hungary All Star első versenynapja, így az oroszlányi fitnessz amazon, Kocsis Alexandra is megsérült. A szépség olyan rosszul esett, hogy orvoshoz is kellett fordulnia. Az amazon emellett eddig nem is teljesített túl jól. Emiatt támadások is érték: a műsor hivatalos weboldalán számos kritikát fogalmazott meg a net népe. A Bajnokok drukkerei ugyanis nem értik, hogy Szandi mit keres a legjobbak közt, írja az Origo.

Csapattársa, Kempf Zozo is bírálta Szandi teljesítményét. Zozo Gabival beszélgetett és arra jutottak: mindenki hozzáteszi a pluszt és a negatívat is a csapat munkájához. Egy-egy embernél egy picivel több kellene, és akkor másról beszélnének - célozva ezzel Szandira.

Szandi a harmadik adásnál, a vizes pályán is gyengén teljeített, majd hátfájásra panaszkodott és a csütörtöki végjátékban nem is indult .

– Nem tudom, most mennyire fáj a háta, viszont azt tudjuk, hogy a vizes pályák nem az erősségei. Lehet, hogy taktikai szempontból Szandi jobban jött ki azzal, hogy lesérült – elemezte a helyzetet Zozo. Hozzátette: az előző évadban is előfordult, hogy Szandi több játéknapon keresztül nem hozott pontot, majd a Párbajra annyira összeszedte magát, hogy a statisztikailag jobb játékosokat kiejtette.