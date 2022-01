Január 27-én csütörtökön dél­előtt az Egészséges Testért-Egészséges Lélekért Egyesület (ETELE) „Sporttal a rasszizmus és a szegregáció ellen” című pályázatának keretében rendezték meg a Féja Géza Közösségi Házban a kiállítással egybekötött Esztergom-Kertváros rövid története a kezdetektől a napjainkig című helytörténeti előadást.

A rendezvényen Tóth Tamás, az intézmény vezetője köszöntötte a jelenlévőket – köztük Romanek Etelkát, a megyei közgyűlés alelnökét –, majd Baranya István, a húsz éve alakult ETELE szervezet elnöke mondta el, hogy a sikeres CLLD-s pályázatuk révén több programot is megvalósítottak. Céljuk, hogy a kultúra és a sport révén a roma lakosságot minél hatékonyabb módon integrálni tudják a társadalomba. Véleménye szerint a közigazgatásilag Esztergomhoz tartozó Esztergom-Kertváros is igen gazdag múlttal rendelkezik.

Fogolytábor Esztergom-Kertvárosban Az előadáson természetesen szóba került a 20. századi helyi történelem is. Említették a néhány évig létezett császári és királyi hadifogolytábort is, amelyről régi fényképeket is közzétettek. A tablókról megtudhattuk azt is, hogy külön fizetőeszközt használtak, érmék és bankjegyek is léteztek, melyek csak a tábor területén voltak érvényesek. A rabok egyébként fából készült emléktárgyakat is készítettek, melyeket bemutatnak a február 4-ig látható kiállításon.