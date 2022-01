Ahogy arról már beszámoltunk, január 18-ra az országban összesen 6851 új fertőzöttet igazoltak, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1 millió 355 ezer 84 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 94 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 40 ezer 601 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 1 millió 176 ezer 855 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 137 ezer 628 fő. 2689 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 217-en vannak lélegeztetőgépen.

Komárom-Esztergom megyében töretlenül tombol a járvány negyedik hulláma. Hétfőn a sok fertőzött gyermek miatt a neszmélyi óvodát is be kellett zárni. A napi friss adatok szintén azt támasztják alá, hogy nem áll meg a vírus, keddre már a napi 300-as határt is átlépte szűkebb hazánkban az új fertőzöttek száma. Január 18-ra a szakemberek megyénkben 312 új esetet vettek nyilvántartásba. Ezzel 42 ezer 19-re nőtt az összfertőzöttek száma.

Forrás: koronavirus.gov.hu

A koronavirus.gov.hu tájékoztatása szerint eddig az országban beoltottak száma 6 millió 321 ezer 39 fő, közülük 6 millió 62 ezer 346 fő már a második, 3 millió 423 ezer 900 fő pedig már a megerősítő harmadik oltását is felvette.

Felhívják a figyelmet, hogy február 15-től a védettségi igazolvány oltási igazolvánnyá alakul, csak azoknak lesz érvényes, akik oltottak, illetve harmadik oltásukat is 6 hónapon belül felvették. Aki szeretné minél előbb felvenni az első vagy a megerősítő harmadik oltását, az előzetes időpontfoglalás nélkül megteheti a januári oltási akciónapokon.