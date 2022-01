Megoldódott annak a hibának a rejtélye, mely a napokban Felsőörs pusztán, Gyarmatpusztán, Gyermelyen, Máriahalmon, Mányon, Somodornál, Szomoron és több kisebb lakóterületen is pillanatnyi áramszüneteket okozott. Az E.ON Hungária Zrt. tájékoztatása szerint Mány térségében az áthaladó hálózaton két szigetelő tört el, így igaznak látszott Nagy György szomori polgármester felvetése, miszerint a probléma a Bicskétől Dorogig tartó külterületi szakaszon van.

Kókai Rita gyermelyi polgármester, illetve Nagy György a Facebookon akkor arról számolt be, hogy értesítették az E.ON-t a pillanatnyi áramszünetekről és azt a választ kapták, hogy a szakemberek keresik a hiba okét és helyét, melyet aztán a szakembereknek sikerült orvosolniuk.

Sárosi Réka, az E.ON külső kommunikációs szakértőjétől megtudtuk, hogy a hasonló esetek megelőzése érdekében, soron kívül beütemezték az érintett vezetékszakasz karbantartását, mely terveik szerint 2022 első negyedévében zajlik majd. A jövőben Gyermely és Szomor egy részét az új gyermelyi transzformátorállomáshoz kapcsolódó vezetékszakaszról látják majd el. A beruházás 2022. első félévében készül el, és jelentősen csökkenteni fogja a hasonló esetek előfordulását, illetve gyorsabb hibaelhárítást tesz majd lehetővé. A tervezett munkálatok ideje alatt törekednek az ügyfelek minél kisebb zavartatására.

Megtalálták a hibát Nagy György ismertette, hogy minden ilyen pillanatnyi kimaradásról tudnak az E.ON illetékes vezetői is, nemcsak Tatabányán, hanem a cég győri központjában is, mivel az általuk használt rendszer jelzi a diszpécsereknek a hibákat. A lakosok a települések vezetőin kérték számon a problémát és nekik jelzik felháborodásukat, ennek kapcsán a szomori polgármester akkor kijelentette: mindazonáltal a gyermelyi, a máriahalmi, illetve a mányi kollégáival együtt azon dolgoznak, hogy a lakosságot képviselve próbálják elősegíteni a helyzet normalizálódását. A hiba helyének lokalizálását követően a szakemberek kicserélték a törött szigeteléseket, így az áramellátás rövid időn belül helyre is állt.