Az uszodamesterek 2008-tól, a tanuszoda megnyitásának évétől dolgoztak az intézményben. Ahogyan Kőhalmi Zoltán, a Kőkúti Iskola igazgatója fogalmazott, Hegedűs Nándor és Harangozó Imre munkájának köszönhető, hogy az uszoda most is olyan jó állapotban van, akárcsak a kezdetekkor, és a műszaki háttere is olyan megbízható, hogy nyugodtan lehet tervezni az elkövetkező éveket.

A helyszínen Michl József polgármester is köszöntötte az uszodamestereket, kiemelve, hogy nélkülük nem működhetett volna az uszoda, precízen végzett, nehéz szakmunkájuk biztosította az évi 30 ezernél is több látogatót fogadó uszoda megbízható, folyamatos működését.

Hegedűs Nándor és Harangozó Imre gyerekkori barátok, és elmondásuk szerint a Tanuszodában eltöltött több mint egy évtized így utólag nagyon gyorsan eltelt. Az ünnepek alatt is bejártak és soha nem hiányoztak betegség miatt. Elhárították a kisebb műszaki hibákat, figyeltek a gyerekekre is.