Számos nagyszabású fejlesztés végére került pont a 2021-es évben. A tavalyi beruházások között szerepelnek olyanok is, melyek már korábban elkezdődtek és pályázati forrásoknak, valamint kormányzati támogatásoknak köszönhetően valósultak meg. Olyanok is szerepelnek összefoglaló cikkünkben, amelyek kivitelezése tavaly kezdődött.

A kronológiai sorrendtől most eltekintünk, mivel a Bányászati Múzeum projektje volt az egyik legfontosabb és legszembetűnőbb változás. Hivatalos átadójára nyár végén, augusztusban hívták meg lapunk munkatársát. Akkor azt írtuk, a területen négy évvel ezelőtt kezdődő fejlesztés jelenlegi állapotát ismertették a helyszínen. Az eseményre a sajtó képviselőin túl természetesen meghívót kaptak az érintett felek és a településvezetők.

Új, modern tantermekkel bővült a József Attila Általános Iskola Oroszlányban (Forrás: Z. I. / 24 Óra)

– Ügyek, projektek, fejlesztések csak úgy tudnak megvalósulni, ha szívügyként tekintünk rájuk – fogalmazott Czunyiné dr. Bertalan Judit, a térség országgyűlési képviselője, aki két szakember érdemeit nem hagyhatta említés nélkül. Egyikőjük Mike István intézményigazgató, a másik pedig Németh Gábor, az Oroszlányi Ingatlankezelő és Hasznosító Zrt. vezérigazgatója. A rendezvényen ő konferálta fel a nettó 650 millió forintból megvalósuló projektet, amelynek révén turisztikai bemutató- és fogadókörnyezet jön majd létre.

Kömlőd nagy ünnepe volt tavaly: négy utca felújítását ünnepelték egyszerre (Forrás: H. B. / 24 Óra)

A Vértes turisztikai tevékenységeinek összehangolása az Oroszlányi Bányászati Múzeum komplex fejlesztésével című projekt a Széchenyi 2020 program keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg, az oroszlányi önkormányzat és a Létesítményeket Üzemeltető Nonprofit Kft. nyertes pályázatának köszönhetően.

Mint elhangzott, olyan turisztikai fogadókörnyezet alakult ki, mely nemcsak a Bányászati Múzeum, hanem a környék nevezetességeinek elérhetőségét, bemutatását is elősegíti, kiinduló- vagy végpontja lehet számos kerékpáros vagy gyalogos túrának. Fontos megemlíteni Majkot is, hiszen a múzeum fejlesztésével párhuzamosan fut a Kamalduli Remeteség felújítása. A közelben találhatók a Vértesszentkereszti apátság romjai, amelyek közeli csatlakozást biztosítanak a kerékpárúthoz, amely lehetővé teszi a Duna megközelítését. A bencés apátsággal kapcsolatban örömteli hír, hogy május 29-től újra megtekinthető a nagyszerű épületegyüttes. Aki nem tudná, hogy talál oda: Pusztavám és Oroszlány irányából informatív, nagy méretű táblák segítik a tájékozódást.

Az egész családnak élményt jelent a felújított Bányászati Múzeum, ahol a gyerekek is találnak elfoglaltságot Forrás: D. I. / 24 Óra)

Novemberben is volt miről beszámolni Oroszlányban. A városi fejlesztésekhez köthető és kiemelendő a József Attila Általános Iskola épületének átalakítása. A fejlesztésnek köszönhetően új szárnnyal bővült az oktatási intézmény épülete. Az iskola, amelyben 437 diák tanul, egy teljesen új, akadálymentes, háromszintes épületrésszel bővült 527 millió forint ráfordításával. Az új épületrészben balett-termet, gyermekfejlesztő termet, technika- és egy természettudományi szaktantermet, általános tantermeket és öltözőket alakítottak ki. Az iskola jelenleg is használt területén a folyosókat felújították és automatikusan záródó tűzgátló ajtókat építettek be. A beruházás európai uniós és magyar költségvetési forrásokból valósult meg.

A Kölcsey-központ nagy beruházása a lift (Forrás: N. Á. / 24 Óra)

A fent említett turisztikai fejlesztéshez szervesen kapcsolódik az elektromos kerékpárkölcsönző, amelyet a Pons Danubii program keretében adtak át még májusban a Fekete István Sportcentrum mellett. Továbbá nagyszabású útfelújítási program is elindult az év elején. Például a Várdomb utcában a burkolat-felújítási, -szélesítési és padka-, ároképítési munkálatok. Vagy éppen a Závory Zoltán utca út- és burkolatfejlesztése. A Gazdasági-újraindítási Alap támogatásával, a Kisvárosi Útprogram keretében az idén folytatódnak a munkálatok. Kilenc belső útszakasz érintett a városban, a beruházás bruttó 295 millió 988 ezer 560 forint.

Tematikus - Tavaly februárban írták alá a szerződést, majd augusztusban átadták a vágsellyei Pázmány-kastély mintájára készült tematikus játszóparkot Oroszlányban. A játszóváron kívül napvitorlával ellátott homokozó, hinták, akadálymentes körhinta, mérleghinták, kosárhinta, kötélpálya létesült. A „Cultplay (Tematikus parkok építése) című projekt” tárgyában, az Interreg V-A Szlovákia Magyarország Együttműködési Program keretében jött létre.

Ha már útfelújításról van szó, Kömlőd is jó úton haladt. Októberben nagy ünnep köszöntött a lakosokra, amikor egyszerre négy út felújítását ünnepelték. A Határ, az Ady és a Jókai utca, valamint az önerőből finanszírozott József Attila utca kapott új burkolatot. A kereszteződés folytatásában csaknem hetven ház található, itt él a falu legnagyobb része. Bogáth István, a település embere bejelentette, hogy az imént sorolt felújításokkal a település összes utcája aszfaltburkolatot kapott. A 6 év alatt véghez vitt projektek összesen 175 millió forintból valósultak meg, ebből 146 millió az állami támogatás és 29 millió az önrész.

Akadálymentes - Tavaly kezdődött a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár épületének újabb felújítása: liftet szereltek az oroszlányi épülethez. A fejlesztés részeként korábban már elkészült egy akadálymentes rámpa a kiállító és színházterem megközelítéséhez, az épülő lift pedig az eddig akadálymentesen nem megközelíthető szinteket köti össze a földszinttel. Az új felvonó összesen 630 kilogramm terheléssel, legfeljebb 8 személy szállítására alkalmas.