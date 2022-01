Újra csőtörés volt Tatán az Akácfa utcában január 25-én hajnalban, emiatt a 60-as és a 62-es számú házban is arra ébredtek a lakók: áll a a víz az udvaron, a garázsban, illetve a pincékben. Tavaly augusztusban már megtörtént ugyanez, akkor csak a 62-es háznál több milliós kár keletkezett.

Varga Mihály Sebestyén, a megyei katasztrófavédelem szóvivője elmondta: két ingatlan pincéjét öntötte el a víz kedden, a tatabányai hivatásos tűzoltók szivattyúzzák a vizet az ingatlanokból. A helyszínen vannak a vízmű szakemberei is, akik elzárták az eltört nyomócsövet. Arról még nincs információ, hogy ugyanaz a cső tört-e el, amelyik tavaly. Hozzátette, a város gondoskodik az utca síkosságmentesítéséről.

Forrás: beküldött

A 62-es számú ház tulajdonosának feleségét, Szelőczeiné Győri Mártát telefonon értük el kora reggel.

- Megint megtörtént ugyanaz, mint tavaly. Akkor jelentős kárunk keletkezett: járműveink és a vállalkozásunk eszközei mentek tönkre. Most is hatalmas lesz a kár, az előző autók helyett másikat béreltünk, most az is beázott – részletezte.