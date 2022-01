A megye legnagyobb bibliotékája pillanatok alatt megtelt vígan kacagó gyermekekkel, akik különböző ügyességi versenyeken vehettek részt értékes nyereményekért. Feladatuk csupán annyi volt, hogy a pályákon végighaladva összegyűjtsék a megfelelő számú pecsétet. Az élménydús napról Suller Ildikót, a gyermekkönyvtár vezetőjét kérdeztük.

– Első alkalommal rendeztük meg a Medvenapot. A gyermekkönyvtáros kollégáimmal közösen terveztük és valósítottuk meg. Korábban a tematikus napjaink nagy sikernek örvendtek, ennek apropóján most úgy gondoltuk, itt az ideje egy újabb színvonalas rendezvénynek, de már az új épületben – részletezte Suller Ildikó.

A szervezők a program tematikáját a közelgő február másodikai gyertyaszentelő naphoz kötötték, ugyanis ezen a napon dől el a néphiedelem szerint, hogy meddig tart a tél. A mondás szerint e napon a téli álmából ébredő medve kijön a barlangjából, ha napos időt talál, és meglátja a saját árnyékát, akkor visszabújik, mert még hosszú lesz a tél. Ám ha a medve borús időre ébred, úgy mancsaival kitörli az álmot a szeméből, és nem megy vissza barlangjába, hanem elindul táplálék után, vagyis vége a zord, hideg időnek, és közeleg a kikelet.

– Ha már medvékről van szó, akkor Telegdi Ágnest hívtuk vendégül, aki a Barnabás meséi és az Ó, azok a csodálatos állatok című sorozat megalkotója. Az írónő egy író-olvasó találkozót is tartott Barnabás mackó meséi címmel – mondta a gyermekkönyvtár vezetője. Suller Ildikótól megtudtuk azt is, hogy a napot összefűzték egy rajzpályázat eredményhirdetésével is. A megmérettetésen a gyermekektől olyan alkotásokat vártak, amelyeken a legkedvesebb mackós történeteik láthatóak. 219 rajz érkezett be hozzájuk. A versenyre óvodások, valamint első, második, harmadik és negyedik osztályos tanulók nevezhettek. Összesen három kategóriában díjazták az alkotásokat.