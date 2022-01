– Szerencsésnek mondhatom magamat, mivel a koronavírus-járvány ellenére is jó évet zárhatok, mind a magánéletben, mind pedig szakmailag. A pandémia ellenére is rengeteg dolog történt velem: ahogyan azt korábban említettem, terveim között az is szerepelt, hogy Salzburgba költözöm a párommal, ez a közelmúltban meg is valósult. Az örömteli pillanatokat pedig még színesebbé tette a legújabb négylábú családtagunk, Mia – elevenítette fel az idei év történéseit Gulyás Mercédesz.

Mercédesz és Mia (Forrás: Mercédesz Gulyás/Facebook)

Mint mondja, egy percre sem áll meg, minden napja zsúfolásig van programokkal. A próbák mellett a salzburgi Paris Lodron Egyetemen tanulja a német nyelvet. A remek oktatásnak és kitartásának köszönhetően mindösszesen három hónap után sikerült egy alapfokú nyelvvizsgát is szereznie, de az énekesnő itt nem áll meg, legfőbb célja az, hogy folyékonyan beszélje ezt a nyelvet is.

– Nemrégiben csatlakoztam a SalzUng Egyesülethez, amit a helyi magyarok hoztak létre. Ők különböző programokat rendeznek az itt élő magyaroknak, illetve segítséget is nyújtanak, ha valakinek szüksége van rá – fűzte hozzá az angyalhangú operaénekes.

Az említett egyesület több olyan rendezvényére is meginvitálta, mint fellépőt, amelyen jelen volt a város alpolgármestere, az innsbrucki magyar főkonzul, valamint a nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztos is. Az első koncert után a magyaroknak szóló bécsi rádió készített vele egy interjút, amiért nagyon hálás volt, hiszen egyre ismertebbé válik a határon túl is.

– Most lett volna az első önálló adventi koncertem, de sajnos a járvány miatt elmarad. Ennek ellenére, hogy a kint élő magyarok ne maradjanak karácsonyi műsor nélkül, készültünk egy online videóval, amiben én is látható vagyok. Talán az egyik legszebb Schubert-művet, az Ave Mariát énekelem, csodálatos karácsonyi hangulatú dekorációval – fűzte hozzá Mercédesz.

– Úgy érzem, hogy rengeteget fejlődtem ebben az évben. Mind emberileg, mind hangilag. Idén jelentkeztem a Salzburgi Zeneművészeti Egyetem barokkénekesi szakára. Ugyan nem sikerült bejutnom, de ennek ellenére is motivált maradtam. A tizenöt jelentkezőből csak kettőt-hármat vesznek fel évente. Andreas Scholl kontra­tenorista a tanszakvezető és az egyetlen énektanár a barokkénekesi szakon. Az egyik legnehezebb Vivaldi-áriát kérte tőlem, amit már Tatán is többször hallhattak tőlem a nézők. Emlékszem, az előadásom után csak annyit mondott: Whaoo, Sehr Gut. Ennél nagyobb dicséretet nem is kaphattam volna a világ egyik leghíresebb kontra­tenoristájától.

Sikertelenség után siker következett - A sikertelen felvételi után rengeteget tanult és gyakorolt a fiatal énekesnő. Nem sokkal később úgy döntött, hogy szerencsét próbál a salzburgi kórusokban. – Két társulat van itt helyben, amely fizetős munkát is ad. Szerencsére mindkettőtől pozitív választ kaptam. Az egyik rögtön ajánlott egy meghallgatást, amire természetesen nagy örömmel el is mentem. Három művel kellett készülnöm, három különböző nyelven, egy pedig kötelező volt németül. Az egyik kedvenc Strauss dalomat választottam. Majd kaptam egy ismeretlen kottát és ott helyben kellett, szöveggel együtt blattolnom, azaz, elénekelnem. A meghallgatás végére meg is kaptam a választ: „Gyönyörű a hangja, nagyon muzikális, és gyorsan tanul. Szeretnénk a kórusunk tagjaként látni”. Ez egy újabb fantasztikus lehetőség volt számomra, így éltem is vele – mesélte a kórus legifjabb tagja.

Ezen kívül még három művet kértek tőlem, plusz egy verset az anyanyelvemen. Kosztolányi Dezső egyik költeményét választottam. Ezután mind az öt mester megtapsolt, majd később megtudtam azt is, hogy a zongorakísérőnek is nagyon tetszett az előadásom. Lehet, hogy az idén nem sikerült, de egyszer az egyik tanárom azt mondta, „az az igazi zenész, aki a kudarc után sem adja fel!” Én nem fogom! – tette hozzá lelkesen a tatai származású előadó.