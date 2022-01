A megyeközpontban január 10-e és 28-a között szállítják el az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. munkatársai a díszektől, szaloncukor és csillagszóró foszlányoktól megtisztított fenyőfákat. A lecsupaszított fenyőket a hulladéktárolók mellé, illetve autóval jól megközelíthető helyre kell kihelyezni. Ebben az időszakban más zöld hulladékot nem szállít el a szolgáltató.

Január 10-én és 24-én Kertváros családi házas övezetei mellett a lakótelepekről, valamint Fácános mellett, a Panoráma lakóparkból és az Erőmű lakótelepről viszik el a kihelyezett fákat. Január 11-én és 25-én Óváros mellett a Gál, a Cseri, a Napsugár lakótelep, a Pólus, a Paletta, az Unio, a Bárdos lakópark, majd Felsőgalla, Hatos- és a Mésztelep után Barackos következik.

Január 12-én és 26-án Dózsakert és Bánhida családi házas övezete és lakótelepe mellett a Millennium, a Turul lakópark, Paradicsomkert, és Síkvölgy hulladékgyűjtő pontjairól történik az elszállítás. Január 13-án és 27-én Újváros valamint Szőlőhegy, és 14-én és 28-án Alsógalla, Panoráma út melletti családi házas övezet, Sárberek családi házas övezet és a lakótelep kerül sorra.

A járásban is - A járás kisebb településein is kétszer lesz januárban zöldhulladék-gyűjtés, amely során az év első hónapjában a fenyőfákat szállítják el. Vértes­szőlősön január 18-án és 31-én, Vértessomlón és Várgesztesen 14-én és 21-én, Tarjánban 7-én és 19-én készíthetik ki a lecsupaszított fákat az ingatlanok elé. Szomorról, Szárligetről és Gyermelyről január 7-én és 21-én viszik el a fenyőket. Héregen január 17-én és 31-én gyűjtik be a jobb napokat is megélt örökzöldeket.

A megyeközpontban és a járás településein már az új év első napjaiban a szokásos rendben szállítják el a szelektív hulladékokat is. A papír (kék) és a műanyag-fém (sárga) zsákokat meghatározott időpontban kell kihelyezni az ingatlanok elé. A lakótelepen élők számára pedig szelektív hulladékgyűjtő szigetek állnak rendelkezésre az újrahasznosítható hulladékok elhelyezésére.



Fotó: Zantleitner Ingrid