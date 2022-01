A tűzoltók vasárnap reggel óta vonultak címről-címre, többségében kidőlt fákhoz és megbontott tetőszerkezethez. Érkezett riasztás a főtérről, ahol egy faház tetejét fújta arrébb a szél; de a főútról is, ahol villanyoszlop-búra sérüléshez vonultak a lánglovagok.

Ennél sokkal nagyobb gondot jelentett az optikai gerinchálózat sérülése, ami miatt nem voltak elérhetőek a szolgáltató (DIGI) vonalas és mobil szolgáltatásai. A Tatabánya és Oroszlány közötti magasfeszültségű távvezeték kábelszakadása miatt a bányászvárosban 3500 előfizető nem jutott televízióhoz, internethez és telefonhoz. Sokan emiatt nem tudtak otthonról dolgozni, például a 4-es számú gyermekrendelő is csak egy úton volt elérhető vasárnap délelőttől, személyesen.

A szakemberek még vasárnap elkezdtek dolgozni a probléma elhárításán, aminek köszönhetően hétfőre egyes városrészekben újra elérhetővé váltak a DIGI szolgáltatásai. Többek között az önkormányzatnál, de a tűzoltóságon azonban még jelenleg sincs szolgáltatás.

Bokodon, Dadon és Kömlődön is be kellett avatkozni a lánglovagoknak. Munkájukat az oroszlányi és kecskédi önkéntes tűzoltók is segítik - tudtuk meg Czupár Tamás parancsnokhelyettestől.