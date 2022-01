Édesanyja és az újszülött is köszöni szépen jól vannak. Bár a baba csaknem egy hónappal korábban érkezett, mint azt várták, a 35. héten látta meg a napvilágot. Mindennek ellenére komplikáció nélkül és természetes úton született, 2770 grammal és 49 centiméterrel.

Oroszlányi édesanyja nagyon büszke rá, azt mondta, ilyen tökéletes babát még sosem látott. A kórházban tett látogatásunk során is csodálatosan viselkedett a csecsemő. Viszont amikor már kezdte unni a beszélgetést, picit türelmetlen volt és megmutatta sírós hangját. Az édesanya kezében és becézgető szavai hallatán azonnal megnyugodtak a kedélyek, pláne amikor néhány puszit is nyomott a baba kicsinyke homlokára. Aztán egy kacsintás után megosztotta velünk az anyuka, hogy a kis csecsemő már most olyan akár egy kishölgy: élete első éjszakáját is végigsírta.

2022 első megyei babája és édesanyja Forrás: Novotni Ákos / 24 Óra

Édesanyja azt mondja, december 31-én kezdődtek a fájások. Akkor már biztosak voltak benne, hogy úton van az aprócska jövevény, a Halmai család elsőszülött gyermeke.

Hozzátette, nevének külön története van. Az első, a Vivien, a nagyszülők ötlete volt. A másodikat, az Annát pedig a nagynéni adta a gyermeknek. Azt is megtudtuk, a tervek szerint ma már elhagyhatják a kórházat és a család visszaköltözhet oroszlányi otthonába.

Mindenki jól van A megyei Szent Borbála Kórházban kórházban aznap éjjel még két gyermek született. Egy nagyigmándi család gyermeke Dominik, valamint a tatabányai Mira. Esztergomban, a Vaszary Kolos Kórházban is eseménydúsan telt a szombat. Éjjel 1 óra 50 perckor látta meg a napvilágot József Alex. A babák úgy tudjuk, jól vannak. A szülők ennél jobb évkezdetre nem is számíthattak volna.