A Magyar Közút közösségi felületein videóval hívta fel a figyelmet arra, hogy járműveiket sok esetben szabálytalanul közlekedő autósok akadályozzák a munkavégzésben, amikor a gyorsforgalmi utakon konvojban haladó gépek közé hajtanak. Emiatt az elmúlt havazások során több baleset is történt. Január 22-én az ország nagy részén várható havazás, hófúvás, így a közútkezelő gépei is folyamatosan az országos utakon teljesítenek majd szolgálatot, ezért a hasonló szituációk elkerülése érdekében a társaság arra kér mindenkit, hogy – a KRESZ szabályok szerint – ne előzzék meg a munkagépeket és tartsanak tőlük megfelelő követési távolságot.

Rossz ötlet megtörni a konvojt - A gyorsforgalmi utakon a hóeltakarítási és síkosságmentesítési munkákat konvojban végzik a szakemberek. Ilyenkor a belső sávban dolgozó jármű megy elöl, onnan ekézi a havat a külső sávba, ahonnan a mögötte jövő másik gép tolja le a havat az útról. A járművek között csak minimális távolság van, hogy a közlekedők ne kerülhessenek a járművek közé. Ennek ellenére a Magyar Közút tájékoztatása szerint általános jelenség, hogy a KRESZ előírásai ellenére megpróbálják szabálytalanul megelőzni: vannak olyan autósok, akik beállnak a hátsó jármű szórásterébe, amely így nem tudja a teljes pályaszélességet síkosságmentesíteni, ugyanis ilyenkor adott esetben a szabálytalan jármű oldalát, elejét sózzák a gépek, nem az utat. Az is általános tapasztalat, hogy a két konvojban haladó munkagép közé beállnak a szabálytalan autósok és utána már nem merik megelőzni az első autót, mert nem látják be a pályát a külső sávba ekézett hó, latyak miatt. Ugyanakkor, ha a két járműből álló konvoj hátul haladó teherautója megpróbálja kiengedni a beszorult járművet, akkor sokan megpróbálják követni a szabálytalankodó példáját és újabb autós állna be a munkagépek közé. Ezért is tartanak kis távolságot egymástól beavatkozás közben a járművek. Az ilyen helyzetek miatt januárban három baleset is érte a Közút munkagépeit.

Az előrejelzések alapján újra jelentősebb havazás és hófúvás is várható, elsősorban az ország dunántúli területén, amelyről bővebb és pontos információkat az Országos Meteorológiai Szolgálat www.met.hu oldalán szerezhetnek az érdeklődők. A Közút továbbra is 12 órás váltott műszakokban, folyamatosan végzi majd a szükséges beavatkozásokat, ezért is kéri az autósokat, hogy a hasonló esetek elkerülése érdekében a KRESZ szabályai szerint közlekedve haladjanak a konvojban dolgozó munkagépek mögött és tartsanak tőlük megfelelő követési távolságot. Utazás előtt pedig mindenképpen tájékozódjanak a www.utinform.hu oldalon.