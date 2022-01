Hatéves voltam, amikor elkezdett triatlonozni. Petra életében ma is fontos szerepet játszik a mozgás. Nem is tétovázik, azonnal a kitartást és a versenyszellemet említi, amint a sportolás előnyeire terelődik a téma. Ezeket pedig kiválóan tudta hasznosítani az iskolapadban is.

– Évek múltán be kellett látnom, hogy a triatlon nem az én sportom. Eredményes voltam, de a szívem más felé húzott. Öt év után abbahagytam, és mást kerestem. Nem is volt kérdés, mivel szeretnék foglalkozni a későbbiekben. Egyértelmű volt, hogy kajakozni fogok – mondja a fiatal lány, akinek barátai is kajakoznak, így összekötötte a kellemest a hasznossal.

P Forrás: Pordán Petra/ Facebook

– Az idén lesz hét éve, hogy kajakozom. Semmire sem cserélném el ezt az időszakot. Még az sem érdekel, hogy alig van szabadidőm. Hetente egy szünnap van, mikor nem edzek. A szombat. Ezért tudunk most interjúzni – nevet fel Petra, aki mára saját felszereléssel rendelkezik. Saját evezőlapátja van, a kajakot pedig a helyi egyesület biztosítja neki. Több versenyen indult már, számos díjat ért el a „szakmában”. Országos bajnokságon bizonyított, harmadik helyezett lett. Diákolimpián is szépen teljesített, ezüst­éremmel a nyakában térhetett haza.

A világjárványról is beszélgetünk. Bár két éve kezdődött a koronavírus, a kajakosok életében is számos változást hozott. Petra úgy emlékszik, nem volt könnyű neki ez az időszak. Azontúl, hogy elmaradtak a rendszeres találkozók, a versenyek időpontjai sem voltak biztosak. Egyelőre az idén is sok a bizonytalanság. A megmérettetések terén is. Jelenleg úgy tűnik, Petra legközelebb augusztusban szállhat vízre újra, az lesz az év egyik legjelentősebb versenye a számára. E ponton kitért rá: rengeteget köszönhet volt edzőjének, Kozák Sándornak is.

Forrás: Pordán Petra/ Facebook

A sportos fiatal egyébként a Hamvas Béla Gimnázium tanulója, angol szakra jár. Érettségi előtt áll, és néhány héten belül lejár a jelentkezési határ­idő a továbbtanulással kapcsolatban. Természetesen a céltudatos lánynak vannak tervei, több lehetőség közül választ majd. Jelen állás szerint biztos befutó lehet a győri Széchenyi egyetem, ahol nagyon jó egyesület tagja lehetne. A 18 éves lány szeretne közgazdaságtant tanulni, de van egy fontos kikötése, amiből nem engedne.

Forrás: beküldött

– Olyan iskolát keresek, ahol tudom folytatni a kajakozást. Szóba jöhet még a Selye János Egyetem Szlovákiában. Majd meglátjuk.

Petra nem cáfolt rá állításunkra: nem könnyű egyeztetni a sportot és a tanulást. Stílszerűen csak ennyit mondott: „Ebbe bele kell tanulni.” – Kezdetben voltak hullámvölgyek az időbeosztás miatt. Úgy éreztem, kicsúszik a lábam alól a talaj, de szerencsére van egy stabil családi hátterem. Mindenben segítenek és támogatnak. Így könnyebb volt átvészelni ezt a nehéz időszakot, aminek mára nyoma sem maradt – hangzik a vallomás. Végszóként megtudjuk azt is, ha belekezd valamibe, akkor a legjobbra törekszik. Petra mottója: „Ha csinálsz valamit, akkor azt csináld jól!”

Aminek nem tud ellenállni - Pordán Petra számos eredményt elért már. Sportban és az iskolapadban is bizonyított. Sikereire rendkívül büszke, de egy álma még van a közeljövőben. Arra hajt, hogy utoljára még megszerezze a Jó tanuló, jó sportoló díjat, és nyolcadik alkalommal is szerepeljen neve a listán. A verseny fő feltétele, hogy az induló helyi fiatal legyen, aki oroszlányi iskolában tanul. Tehát az idén öregbítheti utolsó alkalommal szülővárosa hírnevét. A sport miatt az egészséges táplálkozás is fontos. Petra állítása szerint két dologra kell odafigyelni: a cukor- és a szénhidrátfogyasztásra. Szintúgy két dolog van, aminek nem nagyon tud ellenállni, a gumicukornak és a messze földön híres oroszlányi lángosnak. Azt mondja, utóbbi íze semmihez sem fogható, és a sajtos-tejfölös változatra esküszik, fokhagymával. A fiatal lánynak nagyon kevés a szabadideje, pláne heti hat edzés mellett. Más esetben szívesen olvas, a romantikus és kalandregények a kedvencei, de az életrajzi kiadványokat sem veti meg.