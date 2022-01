A pandémia előtt egyre jobb számokat produkált a megyei turizmus: ha kizárólag az I–III. negyedéves időszakot nézzük, akkor 2018-ban 434 938, míg 2019-ben 482 856 foglalás történt. Aztán 2020-ban „mindössze” 260 260 vendéget regisztráltak, az idei adat pedig még ettől is elmarad.

Nincs olyan vendéglátóhely, ahol ne hagyott volna nyomot a járvány és a kötelező zárvatartás időszaka. Darvas Judit, a tatai Hotel Gottwald értékesítési vezetője elmondta, hogy nagy súllyal rendezvényes szállodaként céges tréningeknek, konferenciáknak, családi eseményeknek adnak otthont, így nagy kiesést jelentett az első negyedév. A hétvégék – az üzleti utazásokra történő korlátozás miatt – ebben az időszakban pangtak, a hétköznapok is gyenge töltöttséggel működtek.

Az első negyedévben az üzleti külföldi vendégek elmaradtak, a magyarok is jellemzően nem több, hanem egy-két napra érkeztek. Ezáltal az étterem forgalma is alacsony volt, így külön intézkedés nélkül meg lehetett tartani az előírt távolságot.

Az elmúlt időszakban a szállodákban is maszkban és gumikesztyűben szolgálták fel az ételt, italt (Forrás: Shutterstock)

A korlátozások feloldását követően beindult az élet, a tatai hotel is magas foglaltsággal működött a júniustól szeptemberig tartó időszakban. Ugyanakkor az alkalmi kieső munkaerő pótlása a megváltozott munkaerőhelyzet miatt sokszor nehéznek bizonyult, a nyári rendezvénydömping pedig igencsak megterhelő volt az alkalmazottak számára. Darvas Judit elmondta: a stabil gárda náluk megmaradt és kitartottak a kollégák, a tulajdonosok is korrektül álltak a szituációhoz. A rentabilitási index azonban nem mutat sajnos jó képet.

A pandémia eléggé visszavetette a vendégek, cégek szállásfoglalási kedvét, a konferenciák lassabban és kis létszámmal szivárogtak vissza. Ahogy lehetett, úgy sokan megtartották az esküvőket, bár voltak olyanok, akik a lezárástól félve előre lemondták a nyári esküvőket, rendezvényeket is.

Darvas Judit a jövő kapcsán úgy fogalmazott: Tatát és a szállodájukat illetően bizakodóak, de úgy véli, hogy a szállodai business a 2021. decemberi és valószínű a 2022. januári tetszhalott állapot után februártól fog élénkülni, a nyár ismét fellendülést hozhat, de csak ősztől számítanak arra, hogy minden visszatér a kiegyensúlyozottabb kerékvágásba.

Gumikesztyűt húztak a reggelinél - Spisák Balázs, az esztergomi Hotel Adalbert front office menedzsere portálunknak elmondta, hogy a szállodájuk esetében alapvetően nem volt változás az eltöltött vendégéjszakák nagysága tekintetében. Megtudtuk tőle azt is, hogy üzleti tevékenység és munkavégzés okán egész évben voltak vendégeik, így a pandémia időszakában is működött az intézmény. Az egyéni, turisztikai céllal utazók nagy többsége a korlátozások teljes feloldását követően érkezett hozzájuk. A személyzet ügyelt a higiéniai előírásokra, a fertőtlenítés mellett távolságot tartottak, a reggelinél a svédasztalnál például gumikesztyűt is használtak, ugyanakkor extra igény nem merült fel a vendégek részéről. Reméli, jövőre visszatér a pandémia előtti szállásfoglalási kedv.