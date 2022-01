– A tavalyi öt után az idén tíz új létesítményt nyitnak meg a nagyközönség számára - mondta Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója. – A tavaly elért, csaknem 315 ezres látogatószám minden idők legmagasabbja annak ellenére, hogy az intézmények nagyjából háromnegyedévet tarthattak csak nyitva – mondta.

Tavaly a leglátogatottabb létesítmény az újonnan megnyílt tatai Esterházy-kastély volt mintegy 55 ezer látogatóval, emelte ki az ügyvezető igazgató. Szavai szerint a legnagyobb kihívást a Nemzeti Kastélyprogramban és Nemzeti Várprogramban a GINOP-támogatással felújított létesítmények piaci bevezetése és turisztikai üzemeltetésének elindítása és összehangolása jelentette.

Tavaly öt saját kastély és két konzorciumi partnerségben fejlesztett létesítmény nyitotta meg a kapuit: a szögligeti Szádvár, a tatai Esterházy-kastély, a mosonmagyaróvári vár, a nádasdladányi Nádasdy-kastély, a füzérradványi Károlyi-kastély, a sümegi Püspöki Palota, valamint a bajnai Sándor-Metternich-kastély.

A majki remeteség is megújul Elmondta azt is, hogy a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programban 3 működő, regisztrált szálláshelyükkel pályáztak és nyertek 16 millió forint vissza nem térítendő támogatást. Tavaly tavasszal és nyáron adták át a megújult, megszépült szállásokat, így Füzérradványon, Ozorán és Hollókőn összesen 16 szobával várják a vendégeket. Az idén tíz megújult kastély, vár nyílik meg a nagyközönségnek, az első negyedévben Majkon a Kamalduli Remeteség második üteme, a szabadkígyósi Wenckheim-kastély, valamint Somló Vára Dobán. A nyár végéig várhatóan megnyitják Nagyvázsonyban a felújított Kinizsi-várat, Dégen a Festetics-kastélyt, a megújult sümegi várat, illetve Komlódtótfalun a Becsky-Kossuth-kúriát - sorolta. A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. vezetője kiemelte Kastélykártya-programjuk sikerét. Elmondta: a különböző kedvezményeket és exkluzív tartalmakat biztosító program 2020-ban indult, 2021-ben a kártyák száma, amelyekkel a 11 NÖF-vagyonkezelt ingatlanon túl számos a programhoz csatlakozó más létesítmény is látogatható, megháromszorozódott, elérte a 6 ezret.

Hozzátette: az eredmény elsősorban annak köszönhető, hogy 5 új létesítményt nyitottak meg és vezettek be a piacra tavaly, miközben minden korábban átadott létesítményük látogatottsága is átlagosan 35 százalékkal nőtt. 2019-ben több mint 213 ezer, 2020-ban közel 141 ezer látogatót fogadtak létesítményeikben. Kiemelte, hogy a különböző hosszúságú bezárások miatt sem igazán összehasonlíthatóak az adatok.