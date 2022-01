A tanév 2022. június 15-ig, szerdáig tart – olvasható az eduline.hu-n. Az első félévnek 2022. január 21-én lesz vége, az iskolák pedig január 28-ig értesítik majd a diákokat és a szülőket a félévi eredményekről. 2022-ben már csak egy szünet van hátra, a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2022. április 13., a szünet utáni első tanítási nap 2022. április 20.

A diákokra több változás is vár az idei évben.

Indul a hajrá a középiskolai felvételin is. A hivatalos menetrend szerint a központi írásbeli felvételi vizsga 2022. január 22-én 10 órakor lesz, a pótló központi írásbeli felvételi vizsga – ezen csak azok a diákok vehetnek részt, akik az előző írásbelire alapos ok miatt nem tudtak elmenni – pedig 2022. január 27-én 14 órakor lesz. A járvány miatt idén is lesz egy „pótpótnap”, február 4-én – tájékoztattak.

Talán az egyik legfontosabb határidő a február 15., eddig a napig jelentkezhetnek a középiskolások az egyetemekre, főiskolákra az e-felvételi felületén. A jelentkezést ezt követően öt napig, február 20-ig lehet majd hitelesíteni. Az ügyintézési időszak legkésőbb április 20-ig indul majd, ekkor online tájékoztatást kapnak a tudnivalókról és a pontszámokról.

Fontos tudnivaló, hogy változik az országos kompetencia­mérés, online kell majd megoldaniuk a diákoknak a feladatsorokat.

A ponthatárhúzás a tervek szerint július 21-én lesz. Augusztus 5-ig a besorolási döntésről szóló határozatot is közzéteszik, az egyetemek pedig augusztus 8-ig elküldik a felvételi határozatot a leendő elsőéveseknek. A felvételivel kapcsolatos cikkeinket itt követhetitek.

Az Oktatási Hivatal nemrég felhívta a figyelmet, hogy a rendes, a szintemelő, az előrehozott, a kiegészítő, az ismétlő, a javító és a pótló érettségi vizsgákat a 2023. október–novemberi vizsgaidőszakáig még a jelenlegi követelmények alapján kell letenni. Persze ez alól kivétel, ha valaki a 2020-ban módosított Nat szerint kezdte meg tanulmányait (vagyis most tizedikes), és előrehozott vizsgát szeretne tenni; ott már az új vizsgakövetelmények kerülnek elő 2022-ben és 2023-ban is.