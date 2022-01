Viki a budapesti Állatorvostudományi Egyetemen szerzett fizioterapeuta képesítést. Sok gazdi keresi fel, már Szlovákiából is érkeznek hozzá Szőnybe kutyusokkal.

– Amikor egy gazdi megkeres, megnézem a kutya kórlapját, a rendelkezésre álló röntgenfelvételt – mondta. – Ha tudok, és ismerem a kezelő, vagy a műtétet elvégző állatorvost, akkor vele is egyeztetek. Ezt követi az állapotfelmérés, amikor megfigyelem a kutya mozgását.

Végigtapogatja az ebek izomzatát, felméri, mennyire szűkült be az ízületek mozgása. Ez utóbbi akkor következhet be, ha az állat a műtétet követően nem használja az adott lábát, így beszűkül az ízület mozgástere. Arról is beszélt, a kutyáknál gyakoriak a térd- és csípőproblémák, valamint a szalagszakadás, amely játék közben, vagy egy rossz mozdulat hatására is bekövetkezhet, fiatalabb korban is.

– Az állapotfelmérés után terápiás tervet készítek, a gazdikat pedig jó tanácsokkal látom el. Az intenzív terápia általában 10-12 hétig tart.

A kezelésben szerepel torna, amelynek lényege az izmok erősítése instabil eszközökkel, akár a humán gyógytornáé. Az eszközök használatához többféle módon is lehet motiválni az ebeket.

– Egy francia buldog például egy csipogó orrszarvúval tornázik, ha azt megunja, piskótát kér. A mostani kutyus, Pocok virslivel tornázik, de volt nálam olyan kutya is, akit paprikával lehetett motiválni.

Újra szalad Viki egyik legnagyobb eredményének azt tartja, amikor egy tacskónak segített újra lábra állni. Az állat hátsó két lábára lebénulva került állatorvoshoz. A műtét közben kiderült, már korábban porckorongsérve volt, kevés esélyt láttak arra, hogy újra járni tudjon. Mégis megpróbálkoztak a fizioterápiával, naponta többször tornáztak vele az asszisztensekkel együtt. A negyedik héten már szinte szaladt a kutya. – Az állatorvos is alig hitt a szemének – idézte fel Viki. – De ez igazából a kutya érdeme, mert ő volt kitartó, ő akart felépülni. Azóta is többször látom a városban szaladgálni.

A tornát követi a masszázs, amelyet pár eb nem annyira szeret. Van, aki csak az első alkalmakkor fél, de egy idő után megbarátkozik vele, mások pedig a torna után egyből lefekszenek és várják a masszázst. Lehet mágnesterápiát, elektroterápiás készüléket alkalmazni, utóbbi az idegeket, izmokat stimulálja, lehet használni fájdalomcsillapításra, gyulladáscsökkentésre, erősítésre.

Viki folyamatosan képzi magát, érdekli az alternatív gyógyászat, amelyet lovakon is alkalmaz. Fontosnak tartja, hogy többen megismerjék a kutyafizioterápiát, és minél több eb járjon hozzá prevenciós jelleggel, műtétek után, valamint sportkutyákkal is szívesen foglalkozik.

Minden kutyát mással tud motiválni Schmelcz Viki, Pocok például virslivel tornázik a legszívesebben

Fotó: Körtvélyfáy Dina