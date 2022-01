Hazánkban 1870-től mérik és jegyzik fel hivatalosan a napi hőmérsékleteket. A korábbi időkből, különösen a középkorból és az újkorból csak akkor maradt fenn az időjárásról adat, ha az nagymértékben eltért az adott évszakban szokásostól. Ilyen volt Eger 1552-es ostroma. A törökök utolsó, október 12-i rohamát a korán beállt hideg idő akasztotta meg. A 16–17. század fordulója is hideg teleket hozott. Befagytak a folyók, és a nyarak is hűvösek, csapadékosak voltak. A befagyott Balatonon átkelő magyar csapatok okoztak nagy vereséget a töröknek 1614-ben. Bethlen Gábor hadseregében őrszemek fagytak meg lovukkal együtt 1623-ban.

Farkasok is megjelentek Esztergom környékén

1929. február 7-én az Esztergom és Vidéke ezt írta: „Az Európa-szerte dühöngő hideg városunkat sem kímélte meg Eddig mínusz 24° volt a legalacsonyabb hőmérséklet. Dobogókőről, Vaskapuról lényegesen kisebb hideget jelentenek Mindkét helyen 4-6 fokkal volt magasabb a hőmérséklet, mint a városban.” Február közepére Esztergomban 30 fok hideg volt. Az „erdőben a fák hasadoznak és a vad pusztul. Vadkacsákat könnyűszerrel lehet fogni.”

Még farkas is megjelent.

A nagy hideggel küszködő esztergomi békés polgárok nem is sejtik, hogy milyen veszedelem fenyegette jobb sorsra érdemes városunkat a Klastrompuszta irányából, ahol hét kiéhezett vicsorgó ordas megrohanta a birkaaklot.

A hideg miatt bezártak az iskolák, mert „a tantermek kellőleg nem fűthetők és sok a beteg gyermek. A városi elemi iskolákban is sok a hiányzó, sőt, fagyott lábú gyermekek is vannak.” Elrendelték, hogy „minden tanintézetben egy tantermet tartsanak fűtve a meleg otthont nélkülöző gyermekek részére és abban felügyeletet tartsanak.”

A hideg miatt a Páduai Szent Antal Egyesület a „vagyonosabb lakossághoz” fordult, és gyűjtést kezdeményeztek. A felhívás eredményes volt: „800-nál több család részesült mintegy tíz vagon tűzifában.”

Járhatatlan utak megyeszerte

Az igen sűrű 1956-os esztendőnek már az eleje sem volt mindennapi. Februárban „hirtelen változott meg az időjárás. A tavaszias meleget szokatlan hideg váltotta fel. Az oroszlányi külfejtésen éjszakánként több mint 20 fokos hideget mérnek” – írta a Komárom Megyei Dolgozók Lapja „Jégtelenítsük a lejtős-aknákat!” című cikkében.

A megyében komoly gondot okozott a hó is: „Tatabányán a szénbányászati tröszt földgyalut adott a hóeltakarítás meggyorsítására. Az I. kerületi fuvarosok, valamint a Kordélyos Vállalat kordélyosai is havat hordanak.” Többek között Tata, Kocs, Kömlőd, Dad, Dunaszentmiklós, Vértessomló és Várgesztes térségében voltak járhatatlanok az utak. A hideg csak március 10-e tájára enyhült annyira, hogy megindulhasson az iskolákban a tanítás.

Rendkívüli hideghullámok voltak A 19. században három hullámban volt rendkívül hideg tél (1810–1817, 1829–1836 és 1847–1850 között). Ennek a „kis jégkorszaknak” 1863 forró és aszályos nyara vetett véget. A 20. században az 1928/1929-es, az 1939/1940-es, az 1941/1942-es, az 1953/1954-es, az 1962/1963-as és az 1963/1964-es telek voltak különösen zordak, de ekkor sem volt egyformán hideg mindegyik hónap, általában január vagy február volt a legzordabb.

Az 1963-as rendkívüli tél januárban tört be Magyarország területére, és csaknem három héten át tartotta magát. A Zala megyei Lentiben mínusz 28 fokot mértek, de az emberek a viharos szél miatt akár mínusz 40-45 foknak is érezhették a hideget. Tokaj és Tiszanagyfalu között a Tiszán 3 méter magas jégtorlasz támadt, sőt, a folyó ebben a kanyarban a fenékig befagyott. A Duna is Budapest és a jugoszláv határ között.

Komárom megyébe is jutott hidegből és a rossz időből: január elején Tatabányára viharos szél köszöntött, sőt, ónos eső is esett, így leállt a közlekedés. Tata környékén 40-50 centiméteres, míg a Bakony vidékén egy-másfél méteres hóakadályok alakultak ki. Február elején „megyénk bányászai 2373 vagon szenet küldtek felszínre a vasárnapi műszakban”, amire szükség is volt, hiszen „vasárnap újabb hóesés zúdult az országra. Különösen nagy hófúvásról érkeztek jelentések Oroszlány és Dorog körzetéből.”

A sör, a töltőtolltinta sem bírta a zimankót 1964-ben a Komárom Megyei Dolgozók Lapja érdekes adatokat közölt:

a téli hidegben a MÁV akkor 12 ezer kilométernyi sínpárja méterenként fél milliméternyit rövidült, tehát összesen hat kilométerrel lett „rövidebb” a sínhálózat. sör mínusz 8 fokig tűrte a hideget, míg a Kadarka mínusz 10 foknál törte szét a palackot.

A legkevésbé az akkor még széles körben használt töltőtolltinta bírta a zimankót: „az egyik rosszul szigetelt szállítmány mínusz 5 fokon jéggé változott, s csak hosszas melengetés után tudták a tintát kiönteni az üvegből.”

A huszadik század téli rekordjai Tatabánya mellett Bábolna, régi nevén Bábolna-puszta szerepelt legtöbbször a rekordok között. 1940. december 17. –24,6 Tatabánya, Zirc; 1937. december 30. –23,0 Bábolna. 1942. január 18. –24,6 Bábolna; 1942. január 19. –27,5 Bábolna; 1942. január 23. –30,0 Putnok, Tatabánya; 1993. január 25. +15,0 Esztergom, Letenye; 1995. január 26. +17,0, Kisbér 1995. Az 1990-es években Esztergomban és Kisbéren enyhe volt a január.

Erős hidegbetörés történt a Kárpát-medencében 1979-ben újév napján. A viharos erejű szél Komárom, Veszprém és Fejér megyében fákat, távíróoszlopokat, tetőcserepet sodort az útra. A január is szélsőséges volt. A megyei lap tudósításai többnyire a „megyénkben valamennyi út járható” címmel jelentek meg, de január 16-án az „éjszakai órákban Szákszend, Császár és Bakonyszombathely térségében több, bányászokat szállító autóbusz feneklett meg a hóban, így utasaik csak hosszas gyaloglás után értek haza. Ugyanebből a körzetből kedden reggel nem futottak be Oroszlányba a bányászjáratok.” Mindennek ellenére a gyerekek ekkor is örültek a télnek.

A katonaságtól kértek segítséget a civilek

A szilveszteri tavasz után mindenkit meglepett a szokatlanul alacsony kinti hőmérséklet 1987 elején. Tatabányán operatív bizottság alakult. A katonaságtól kértek terepjárókat a tej- és sütőüzemekhez. Megközelíthetetlen volt Kisbér térsége, az M1-es autópályán még az utat fenntartó Közlekedési Minisztérium gépei is elakadtak, egy elakadt vértestolnai buszt pedig még a honvédség sem tudta kimozdítani a hó fogságából.

A bányászjáratokat csak úgy lehetett elindítani, hogy a buszok előtt hóekék mentek. A Dorogi Szénbányák üzemeibe Bajnáról, Mogyorósbányáról, Sárisápról, Csolnokról nem tudták bevinni az embereket. A vasutat is megviselte a hideg tél.

A Dolgozók Lapja hosszú közleményben tudósította olvasóit, hogy a megyében mely iskolákban van tanítás, és hol nincs. A lap felszólította olvasóit, hogy „feleslegesen ne terheljék a telefonvonalakat”, valamint „ne halmozzunk fel kenyeret!” Az üzemek közül a Tatabányai Szénbányák 5000 tonna szenet termelt, ami majdnem a teljes kapacitása volt. Leállt a komáromi gyapjúfonó, a LATEX tatai szőnyeggyára, valamint a Tatabányai Rugógyár. Ugyanakkor a Komáromi Autójavító leállását „önkényesnek” minősítette a megyei tanács ipari osztálya.

Az újságok szerint a szovjet Déli Hadseregcsoport is kivette a részét a téli zavarok elhárításából. „Több száz teherautóval és különleges járművel siettek az úton elakadt autósok segítségére, segítettek a betegszállításban, hóeltakarításban, élelmiszer-szállításban.”

Tardosbányán a vegyesbolt eladója szerint „nem félt (…) senki a téltől. Lám, még a plébános úr is ideért valahogy a szomszéd településről. Bár igaz, ami igaz, misét nemigen volt kinek tartani. »A kenyér, az most a kelendőbb«”, nevet újra Királyné, »hétszáz kilót adtam el egy nap, máskor jó, ha száz fogy.« … Hozat ő lovas szánon vagy terepjárón kenyeret eleget, de ha így mégsem menne, majd hoznak a katonák. Szovjetek, magyarok, éppen az, aki ráér” – írták a lapok.