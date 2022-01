Mint arról kedden már beszámoltunk, elérhetővé vált a II. világháborús magyar katonahősök adatbázisa. A bárki számára hozzáférhető, kutatható oldalt kedden mutatták be Budapesten, a Honvédelmi Minisztérium Hadtörténeti Intézet és Múzeumban. Németh Szilárd, a Honvédelmi Minisztérium (HM) parlamenti államtitkára úgy fogalmazott, hogy történelmi múltunk ismerete és feldolgozása elengedhetetlen a nemzet sikeres jövőjének megteremtéséhez.

A most elkészült II. világháborús adatállomány értékét és jelentőséget az adja, hogy a régóta ismert veszteségek közül 241.087 esetnek már a pontosabb körülményei is megismerhetővé váltak. A bejelentést követően mi is megnéztük az adatbázist, melyet településekre – mint születési helyre – szűrve 11 bábolnai, 45 dorogi, 310 esztergomi, 30 gyermelyi , 35 héregi, 75 kisbéri, 505 Komárom vármegyéből származó, 22 neszmélyi, 23 oroszlányi, 54 tarjáni és 119 tatai magyar katona adatait találtuk meg, Tatabányai elődtelepüléseire keresve pedig 23 alsógallai, 56 bánhidai és 191 felsőgallai találatot adott ki az adatbázis keresőfelülete.

Életkép az Esztergom-Kertváros (Esztergom-Szentistvánváros) laktanyából, 1942-ből (Forrás: Miklós Lajos / Fortepan)

A Hadtörténeti Intézet és Múzeum második világháborús magyar katonai veszteségi adatbázisát a linkre kattintva is elérheti. Ha esetleg megtalálta a hősök között egy felmenőjét és a családi elbeszélések alapján ismeri is a történetét, szívesen vesszük, ha megosztja azt velünk és olvasóinkkal a [email protected] címre küldött levelében.