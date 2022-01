Ahogyan beszámoltunk róla, sérüléssel indult az Exatlon Hungary All Star az oroszlányi bikini fitneszmodell, Kocsis Alexandra számára. Az esés után orvosi segítségre is szüksége volt, és úgy tűnik, a szerzett kézsérülés makacsabb, mint gondolta.

Szandit, aki a harmadik adásban, a vizes pályán is gyengén teljesített, majd hátfájásra panaszkodott, és a csütörtöki végjátékban nem is indult, csúnyán betámadta az internet népe, de saját csapattársai sem kímélték: taktikai sérüléssel vádolták meg a lányt.

Hogy Alexandra valóban szimulál és taktikázik-e vagy sem, továbbra is nagy kérdés. Ha igen, akkor viszont nagyon jól alakítja a szerepét, hiszen az oroszlányi modell tegnap minden nehézség ellenére pályára lépett, utána pedig könnyek között beszélt arról, mennyire szeretne jobban teljesíteni.

Szandi úgy fogalmazott, nincs olyan pillanat, olyan mozdulat, hogy ne élne át fájdalmat.

Nagyon tetszik a pálya, és nagyon szerettem volna jót menni rajta, de az a baj, hogy nem tudok elvonatkoztatni attól, hogy fáj. Próbálok gyorsabban menni, de minden egyes lépés fáj

– mondta zokogva a műsorvezetőnek a lány, hozzátéve, nagyon szeretett volna futni a pénteki medáljátékon is, de akkor nem merte megkockáztatni a komolyabb sérülést.

– Most úgy voltam vele, hogy megnézem, hogy hogy fog menni, de nem lett jobb – mondta csalódottan, könnyeivel küzdve.

Szandi nagyon nehéz hét elé néz, hiszen ezúttal egy versenyző a lányok közül fog búcsúzni a versenytől. A statisztikák pedig ellene szólnak.

– A játékot élvezni szeretném. Így engedett el a családom otthonról. És ezt tartom is. Szeretném is élvezni. Csak ez a fránya sérülés ne lenne. De mindig ez van, hogy a nagyon nagy dolgok előtt jön valami sérülés – fogalmazott Szandi, hozzátéve, talán túlságosan jól akar teljesíteni, de ha egy picit el tudja majd engedni ezt a maximalizmust, és ha javul a háta is, jobban teljesít majd a versenyben.