Pósa Andreától, a községi könyvtár vezetőjétől megtudtuk, hogy októbertől januárig öt vetítést tartottak, az összejövetelek házigazdája Cserteg István filmtörténész és kutató volt. A népszerű találkozók minden alkalommal beszélgetéssel zárultak, amelyeken a résztvevők érdekes kérdésekre kerestek válaszokat.

A záró filmklub fő témaként Törőcsik Franciskával főként az Aurora Borealis – Északi fény című kiváló filmet boncolgatta, de természetesen a beszélgetés része volt a színésznő sokoldalúsága a színházzal, a filmmel és a dalokkal is.Cserteg István filmklubvezető az alkotás forgatási körülményeiről, és a szerephez való viszonyról faggatta főként a művésznőt. Érdekes műhelytitkokra derült fény. A film nyelvezete már érdekes, hiszen a magyar mellett német, angol, orosz és spanyol nyelven hallhatunk párbeszédeket a két síkon játszódó történetben. Törőcsik Mari utolsó filmje eseménysorát az ötvenes évek és napjaink történetei adják. A főhősök keresik önmagukat, identitásukat, amelyben a film rendkívüli fordulatokkal szolgál.

Törőcsik Franciska nagy megtiszteltetésnek tekinti, hogy együtt dolgozhatott névrokonával, Törőcsik Marival és Mészáros Mártával. A forgatások jó hangulatban teltek, minden kollégával jól együtt tudott dolgozni, akik sokat segítettek a kellemetlenebb, megrázóbb jelenetek felvétele során.

– A szerepre sokat készültem, olvastam a történelem ezen időszakáról, pszichológiai háttérnek néztem utána. Mészáros Márta mindig pontosan instruálta a szerep formázását – mondta.

A beszélgetést követően Törőcsik Franciska lapunknak elmondta, hogy eddigi szerepeit tekintve az egyik legnagyobb kihívást éppen ez a film jelentette számára. Elmondása szerint nem tartozik azok közé, akik egy-egy jó szerep miatt elszállnának maguktól, neki sokkal inkább azon kell dolgoznia, hogy megtanulja kellően értékelni a sikereit. A színésznőt a megyénkben forgatott A mi kis falunk című sorozat Vikijeként is láthatjuk a képernyőn: elárulta, hogy sorozatbéli énje sokat változik majd és egyre inkább alkalmazkodni fog a falusi élethez.

Filmklub A Bajnai Filmklub létrehozója Pósa Andrea, a sikeres sorozat a közművelődési szakember munkáját dicséri. A közösségi házban vetített filmek segítségével azt a kérdést igyekeztek megfejteni, hogy milyen módon szól bele a történelem, a történelmi változások egy család életébe. Októberben megyei film­történeti előadás vezette be a programsorozatot, majd az Anyám és más futóbolondok a családból című filmmel indult a klub. A klasszikus Isten hozta őrnagy úr! valamint az Akik maradtak című remekfilmek várták a filmklub rajongóit. Az Aurora Borealis – Északi fény sem a könnyed, ám megható filmek sorát gyarapította. A Nemzeti Kulturális Alap támogatta a filmklub megvalósítását és remélhetőleg 2022 őszén elindulhat a második évad Bajnán újabb izgalmas filmekkel. Komárom-Esztergom megyében a filmklubok családjához csatlakozhatott Bajna is, ugyanis Gyermely, Bábolna, Esztergom és Tatabánya után újabb településen támogatják a magyar filmek terjesztését. A lakosok mindenesetre jelezték: ősszel is szívesen látogatnák a vetítéseket.

A záró találkozó után Pósa Andrea megjegyezte, hogy van létjogosultsága a filmklubnak Bajnán és szükség van ilyen különleges közösségi élményekre is. A filmek és az azt követő beszélgetések érdekesek voltak, a pandémia alatt ezek a találkozók teremtettek közösséget, sőt, a könyvek iránti igények is megnövekedtek a könyvtárban.

– Az első filmklubsorozatunk arra ösztönöz, hogy bátran tervezzük a következőt is a közösségi házban – fejtette ki.

Cserteg István arról beszélt, hogy nagy öröm volt számára a bajnai filmklub megvalósítása. Különös, hogy a záró film lehetőséget adott arra, hogy találkozzanak Törőcsik Mari utolsó alakításával, illetve az is, hogy Törőcsik Franciska személyesen velük lehetett a beszélgetésben.

– Franciska ugyanolyan sokoldalú művész, mint Mari volt. A különleges találkozás okot adott arra is, hogy Törőcsik Mari megyei filmekben való szerepeit emlegessük. A filmklubban tisztáztuk azt is, hogy a két művész vezetékneve bár azonos, családi kötelék nem volt közöttük – tette hozzá.