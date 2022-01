A Római Szent Kelemen-plébániatemplomban Erdő Péter bíboros celebrálta a gyászmisét, ahol az evangéliumot követő szentbeszédében felidézte Tarnóczi Ferenc életútját. A köztiszteletben álló plébános 1929-ben Dorogon született, 1956-ban szentelték pappá, majd tizenöt éven át különböző helyeken szolgált káplánként. Erdő Péter közkedvelt, jó kollégaként emlékezett vissza rá.

– Amikor 2010 után lelkipásztori látogatást, vizitációt végeztem Kesztölcön, az idős plébános értékes szolgálatát láthattam. Meg is beszéltük munkatársainkkal, amit láttunk – mondta, majd így folytatta: – Sok helyet látogatva leszűrhettük, hogy az a pap teljesíti jól a szolgálatát, aki hisz abban, amit végez és szeretettel valóban a rábízott hívő közösséget akarja szolgálni. Akkor lehet idős vagy fiatal, egészséges vagy már betegeskedő, lehet különböző a kultúrája vagy a temperamentuma, az emberek megérzik rajta Krisztust és szeretni fogják. Ezt az érzést tapasztalhattuk itt is – mondta.

Erdő Péter azt is elmesélte, hogy Ferenc atya évtizedeken át fáradhatatlanul járta a környéket plébániája érdekében, olykor kismotorral, máskor pedig terepjáróval közlekedett.

– Egyszer szovjet típusú terepjárójával olyan hitelesen mozgott, hogy a katonai forgalomirányítók be is igazították egyenesen a szovjet laktanyába – idézte fel.

A szentmisén Vöröskői István korábbi polgármester az egyházközség, Pálmai József nyugalmazott pedagógus a Szent Kelemen Polgári Kör, míg Radovics Istvánné alpolgármester az önkormányzat nevében búcsúzott a plébánostól, majd a jelenlévők utolsó útjára kísérték. W. P.