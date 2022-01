Mint megírtuk, halálra gázoltak egy 70 éves asszonyt az 1119-esen Nagysápnál január 26-án szerdán. A TV2 Tényeknek a nő egy ismerőse nyilatkozott, aki elmondta: az idősotthon lakója volt az asszony, gyakran ment vásárolni busszal. Az idősotthonból az átellenben levő buszmegállóba igyekezett azon a végzetes reggelen is. Épp átkelt a zebra nélküli úton, amikor egy Tát felé közlekedő autós elütötte.

Az autós azonnal megállt, és hívta a 112-es segélyhívót, majd a diszpécser utasításai szerint elkezdte az asszony újraélesztését a mentő kiérkezéséig. A mentősök folytatták az újraélesztést, ám hiába: a nő a helyszínen életét vesztette.

Az említett útszakasz egyébként különösen veszélyes, mivel amellett, hogy nincs zebra, még a járművek is rendszeresen száguldoznak egy helyi férfi szerint.

– Az autósok és a motorosok is gyorsan mennek ezen a szakaszon, pedig előtte is, utána is ki van téve a 60-as tábla – mondta a Tényeknek a férfi. Ráadásul a buszmegálló mindkét irányból egy kanyar után és emelkedő tetején van, így gyakorlatilag előre beláthatatlan.