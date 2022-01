A gyerekeket és szüleiket, nagyszüleiket egész nap izgalmas programok várták a fűtött sátorban. A kicsik, ha jelmezben jöttek, meglepetést és tombolát kaptak. Persze ez nem volt ellenükre, alig akadt olyan fiatal, aki ne bújt volna valamilyen mesefigura bőrébe. Így aztán A szépség és a szörnyeteg Belle-je a legnagyobb egyetértésben színezett egy kisoroszlánnal, mások pedig színes maszkokat készítettek. A fajátékok is népszerűek voltak, akadt köztük kirakós, minigolf és egyéb ügyességi játékok, minden korosztálynak. A legtöbb kis jelmezes különféle lufiállatokkal a kezében rohangált. Ennek eredményeképp időről időre nagy lufidurranásokat lehetett hallani, de ez sem szegte senki kedvét.

A színpadi programok is lekötötték a gyerekeket. A harsány bohóc műsora még a felnőttek arcára is mosolyt fakasztott. A kicsik dalokat is tanultak a bohóccal, a vállalkozó szelleműek pedig a trükkök során is szívesen segédkeztek. Az előadás végén nem maradt el a cukoreső sem a farsangolók nagy örömére, többen pedig közös képet is készítettek a vidám bohóccal.

Később a hangszersimogató következett, amelyet Horsa István, az Ördöngös Népzenetanoda vezetője tartott lánya, Horsa Borbála közreműködésével. Az érdeklődők először a kecskeduda hangját ismerhették meg, majd ki is próbálhatták a hangszert, Horsa István segítségével még ismert népdalok részleteit is sikerült megszólaltatniuk. Ezt követte az ütőgardon nevű népi ritmushangszer, amelyet ugyancsak megismerhettek testközelből.

A nap során a Rút kiskacsa és a Jancsi és Juliska című meséket is megtekinthették a résztvevők, valamint Disney éneklős műsorral is kedveskedtek a szervezők. 18 óráig gyerek diszkóban lehetett mulatni.