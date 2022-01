A magyar kultúra napja alkalmából január 21-én rendezett ünnepségen dr. Tittmann János polgármester köszöntőjében elsőként arról beszélt a József Attila Művelődési Házban, hogy évezredekkel ezelőtt a kultúra és a civilizáció még kéz a kézben járt a földön – egy időben festettek barlangrajzokat az emberek és találták fel a kereket –, később aztán ahogy szaporodott a népesség és bonyolódott a társadalom, a két ág egyre inkább szétvált egymástól.

Beszéde után elsőként a Pro Urbe díjat adták át, mellyel Faragó Rudolfot tüntették ki. A díjazott a városi köztájékoztatás érdekében több évtizede kiemelkedő módon örökíti meg, dokumentálja és archiválja a történelmi jelentőségű helyi eseményeket, programokat, beruházásokat és hagyományokat. 1995-ben D3 Digital Video Studio néven vállalkozást alapított, amelyen keresztül számos vállalkozás PR- és referenciafilmjét készítette el, részt vett a Nagymaros-Visegrád tájrehabilitáció képanyagának rögzítésében, de útifilmek is fűződnek a nevéhez.

Forrás: W. P. / 24 Óra

Ezután következett a Rauscher György-díj átadója, melyet Dorog művészeti életének gazdagításáért, a város jó hírnevének szolgálatában végzett kiemelkedő munkájáért Kapa Melinda, a Petőfi-iskola pedagógusa, festőművész-tanára vett át. A pedagógus kezdetektől fogva nagy figyelmet fordít a tehetséggondozásra, a tanóráin, a szakkörökön és nyári alkotótáborokban is foglalkozik a gyermekekkel. Tanítványai gyakran térnek haza elismeréseket szerezve a rajz-, képzőművészeti és kreatív pályázatokról. Vizuális pedagógiai tevékenysége mellett művészként is ismert, több kiállítás is nyílt alkotásaiból. Színvonalas digitális tervezői munkája és tehetséggondozó tevékenysége nyomán méltán érdemelte ki a kitüntetést.

A díjátadók után Wehner Tibor Munkácsy-díjas művészettörténész mutatta be a dorogi születésű Wieszt Józsefnek az életművét, és részletesen beszélt a Dorogi Galériában február 2-ig látható emlékkiállításról, mely számos rézkarcot, nyomatot, különleges festményt is tartalmaz. Például a falakon megtekinthetők dorogi kötődésű művei, sőt egy olyan alkotás is, amely a World Trade Center elleni 2001-es terrortámadás nyomán született.

Kitartóan tevékenykedett - Wieszt Józsefet Bánhidy László rajztanár, korábbi esztergomi alpolgármester, az Esztergomi Művészek Céhének korábbi elnöke is méltatta. Elmondása szerint Wieszt József elképesztő kitartással, szorgalommal készült a festőművészi és grafikusi pályára, továbbá arról is beszélt, hogy a művész szakdolgozata példaértékű módon mutatja be a rézkarc és rézmetszet különböző technikai megoldásait. A művészetére jellemző volt az igényesség, a grafikáiban, rézkarcaiban hihetetlen finom festőiség, precizitás tükröződik vissza, a műtermében elképesztő tisztaság és rend volt. Végezetül örömét fejezte ki, hogy a lokálpatrióta művész életéről, munkásságáról egy változatos tárlat keretében emlékezett meg a városvezetés.