– Alig töltjük fel az eladó autót, már jönnek is a kattintások az internetes oldalra. Volt olyan kocsi, amit egy nap alatt elvittek – mondja Bereczki Gábor. A tatabányai kereskedő szerint a használt autók piaca dübörög, de arra figyelmeztet, hogy az éremnek mint mindig, most is két oldala van. Szerinte a világjárvány autópiacra gyakorolt hatása nem múlt el nyomtalanul, sőt most érezni csak igazán.

– Az emberek nagyon meghúzták a nadrág szíját. Spórolnak, ahol csak lehet. Például az autón. Ráadásul már nem is mozdulnak ki olyan gyakran, a városban kocsikázni pedig megteszi egy korosabb jármű is. Sokan végleg megválnak a kocsitól, vagy lecserélik – ezt mondatja vele az elmúlt hónapok tapasztalata.

A chiphiány is erősíti a piacot

Tavaly több mint 132 ezer használt személyautó áramlott be az országba, amely a DataHouse adatai szerint 1,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. A behozatal különösen a második fél évben volt aktív: 2020 második feléhez képest több mint hat százalékkal nagyobb mennyiségű használt autót hoztak be. Ez a felívelés egyértelműen összefüggésben áll a globális chiphiány miatt ugyanebben az időszakban visszaeső újautó-eladásokkal. A visszaeső termelés miatt jelentős várólisták alakultak ki, miközben a listaárak is megugrottak. Ennek hatására az eredetileg új autó vásárlását tervezők komoly hányada a használtautó-piacon próbálja megtalálni új járművét.

Szinte biztos, hogy a félvezetőhiány legalább a jövő év közepéig kitart majd, így reméljük, hogy a következő fél évben a használtautó-import aktivitása tartósan magas szintre áll be

– bocsátkozott jóslatokba a szakember. Nem ritka – tette hozzá – hogy ugyanolyan paraméterekkel rendelkező autó ma 20-25 százalékkal drágább mint egy évvel korábban.

Például egy 2017-es évjáratú Skoda Octaviát tavaly novemberben, háromévesen átlagosan 4,5 millió forintért hirdették, ma egy évvel idősebben 5,2 millió forint. Ugyanilyen évjáratú Ford Focusok 3,6 millióról átlagosan 3,9 millió forintra drágultak ez idő alatt. Olyan eset is előfordul ma a piacon, hogy az egyéves autót drágábban lehet eladni, mint amennyiért újonnan megvásárolták.



Romlott a kocsik átlagéletkora - Mint megtudtuk, romlott a behozott állomány korösszetétele. Az átírt gépkocsik 75 százaléka 10 évnél idősebb volt. Becslések alapján a hazai autóállomány 15 éves átlagéletkora még tovább romlott. A legtöbb vásárló az 1-1,5 millió forintos árszintet választja, ennyi pénzért pedig 10-15 éves kocsik kaphatóak, amelyek futásteljesítménye meghaladhatja akár a 200 ezer kilométert is. A behozott használt autók között a legnépszerűbb márka a Volkswagen volt 11 százalékos részesedéssel, a második helyen az Opel található 10 százalékkal, a Ford pedig a harmadik helyre futott be 9 százalékkal. A sorban következő Toyota idén már csaknem elérte a 7 százalékos részarányt. Az ötödik helyre 2021-ben a Hyundai küzdötte fel magát.