A büntetőeljárás során további öt főt is gyanúsítottként kihallgattak, akik a gyanú szerint a kábítószert a tardosi lakostól vásárolták. Ellenük kábítószer birtoklása miatt indult büntetőeljárás. A rendőrség még vizsgálja, hogy további személyek is vásároltak-e a terjesztőktől. Továbbá a 46 éves férfi vonatkozásában azt is vizsgálják a rendőrök, hogy a járművezetés bódult állapotban bűncselekmény megvalósult-e, részletezte a rendőrség.