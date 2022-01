A vendéglátók, valamint a csolnoki, kesztölci és tokodi delegációk, továbbá a dorogi Eötvös-iskola alakulatának sátrainál többek között orjalevest, toroskáposztát, kolbászt, pecsenyét is kóstolhattunk. Mindenhol voltak különlegességek, a csolnoki sátornál például savanyú májjal is fogadták a vendégeket. Az annavölgyi polgármester elmondása szerint a rendezvény hagyományőrző jelleggel is bír, hiszen bárki átélheti a közösségépítő disznóvágás élményét. A disznótoron egyébként saját településeik delegációinak tagjaként részt vett Bánhidi László tokodi, és Kolonics Péterné csolnoki polgármester is.

A gasztronómia mellett a nap a programokról is szólt. Sokan felültek és kipróbálták a kosárhintát, illetve a sárisápi önkéntes tűzoltók emelőkosarát. Erős András hobbikovács megmutatta, hogyan készíti a különleges késeit, a nagysápi Cséphadaró Hagyományőrző Egyesület tagjai, vagyis a betyárok látványos bemutatója is rendkívül népszerű volt. A továbbiakban két tánccal léptek fel az annavölgyi könyvtárba járó lányokból álló MenőMolyok is, de a Hagyományőrző Kelevézek együttes, azaz Pechnig Rezső és Pechnig Rezsőné, illetve Bihari Gellért humorista is tovább fokozta a hangulatot. A rendezvény fénypontja a tombolasorsolás volt, a nyertes fődíjként egy élő kismalacot vihetett haza.