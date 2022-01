A tavalyi esztendő első fele a korlátozásokról szólt, gyakorlatilag megállt az élet itthon, nem voltak rendezvények sem. A BEBTE tagjai abban az időszakban egyénileg és csoportosan is túráztak, de sokat foglalkoztak fő tevékenységükkel, a Sátorkőpusztai- és a Strázsa-barlang kutatásával.

– Szemétirtókként pályázati forrásból sikeres fásítási programot végeztünk, de a Szemétirtók-irkát is újra nyomtathattuk. Ez egy környezettudatosságra ösztönző füzet, amit a térségi iskolák felső tagozatos diákjai kaptak kézhez – árulta el, majd hozzátette: ezek mellett a Bányászkör instant túramozgalom is szépen teljesített, amelyhez kötődve szintén pályázati forrásokból új attrakciók valósulhattak meg.

A pandémia sajnos a barlangi látogatónapokra is erősen rányomta bélyegét. Csak júniusban nyithattak meg a nagyközönség előtt, de októberben már be is kellett zárniuk.

– Jó néhány alkalom elmaradt, így van némi hiányérzetünk, bár ezt kutatómunkával valamelyest pótoltuk. Ezen a téren talán a BEBTE harminckét éves történetének egyik legsikeresebb szezonját tudhatjuk magunk mögött. Nem volt olyan hét, amikor ne folyt volna valamilyen munka a két barlang valamelyikében, de olyan is volt, hogy mindkettőben egyszerre – jelentette ki.

Tanulmányi kiránduláson a Bükkben (Forrás: beküldött)

Lieber Tamás ismertette, hogy a Strázsa-barlangban két társuk, Benkovics Barnabás és Máté Viktor egy kisebb, ám annál látványosabb, úgynevezett gömbfülkefüzért tárt fel. Ez tulajdonképpen egy szép, hévizes oldásokkal tarkított kürtő. A felfedezés meglepte őket, ugyanis a továbbjutást lefelé várták – persze ez a kérdés még továbbra is nyitott –, nem fölfelé, ahonnan csupán néhány méter választ el a felszíntől.

A legtöbb munkaórát pedig a Sátorkőpusztai-barlang nagytermének feltárásával töltötték, ahonnan három év alatt mintegy 100 köbméternyi törmeléket, üledéket termeltek felszínre, és még legalább ugyanennyit kell felhozni. Ez a tevékenység a régészeti munkához hasonlít, ellenben itt eltemetett képződmények feltárása zajlik.

– Mivel többnyire sérülékeny gipszképződményekről van szó, nagyon aprólékos a munka, ahol a bontókalapácsot gyakran a tíz ujjunk, ecset és zuhany helyettesíti – mondta.

Az egyik leglátványosabb eredményük tavaly a nagy gipszoszlopok eltemetett részeinek feltárása volt, jelenleg ezeknek a környezetét takarítják. A látogatóknak újdonság lesz, ha ott jó fél méterrel mélyebbre kerül majd a látogatóút, vagyis a terem teteje ennyivel magasabban lesz.

– Mindez nemcsak optikai „tuning”, de összességében a nagyterem méreteinek jelentős megnövelését is jelenti. A 2022-es tervben szerepel a nagyterem bejárati szakaszának törmelékmentesítése is, ami viszont az 1–1,5 méter vastagságban töltött aljzatot érinti – jelentette ki.

Szemétirtók-irka átadása a Dobó Katalin Gimnáziumban (Forrás: beküldött)

A BEBTE tagjai még 2020-ban álltak neki a Sátorkőpusztai-barlang felett található sziklaodúk megkutatásának. Mindezt az úgynevezett müontomográfiás „átvilágítás”, egy geofizikai műszeres vizsgálat alapozta meg. Ezzel az eljárással úgynevezett anomáliákat lehetett kimutatni – ez alatt feltételezhető kőzethiányos részeket értünk –, ami akár a barlangrendszer máig ismeretlen folytatását jelenthetik.

– Mivel ezek az említett sziklaüregekhez közel találhatók, innen kíséreljük meg a bejutást. Az egyik üregecske mára kicsiny barlanggá vált, bár egyelőre még elég kényelmetlen a munka benne. Erre utal a neve is, Fejenállós-barlang. Természetesen ezzel is szeretnénk foglalkozni – fogalmazott.

Megtudtuk azt is, hogy történészek kiderítették, hogy a Kis-Strázsa-hegy oldalában lévő I. világháborús hadifogoly-temető jóval nagyobb a ma ismert méreténél, amelyet szeretnének feltárni. Ennek előkészítéseként meg kell ritkítani a cserjés területet: erre a munkára a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóságának (DINPI) egyik munkatársa novemberben kérte fel a BEBTE tagjait. Lieber Tamás és társai decemberben álltak neki a munkának, a több alkalmas feladatot megpróbálják beszorítani egyéb tevékenységeik mellé.

Lieber Tamás leszögezte azt is: az idei esztendőre is tele vannak tervekkel. Februárban egy dél-olaszországi vulkántúrára utaznak, amit azon túl, hogy gyűjtőútnak szánnak, a 2007-es Vulkántúra – Dél-Olaszország c. útikönyvük újbóli kiadása is motivál. Emellett egy saját könyv kiadásán dolgozik, amelyben az elmúlt években itt-ott publikált, vulkánokkal, barlanggal, Szemétirtók tevékenységével és norvégiai utazásaikkal kapcsolatos cikkek, gondolatok kaphatnak majd helyet.

Továbbra is küzdenek a szemetelés ellen - A BEBTE Szemétirtók nevű csoportjának egyik fő küldetése a szemetelés elleni küzdelem. Az önkéntesek többször is felemelték már a hangjukat a cigarettacsikkek eldobálása ellen, sőt a dorogi kórház park­ját, a dorogi vasútállomás peronjait és a síneket, valamint az egyik italbolt melletti területet is többször megtisztították. Ugyanakkor lehangoló az is, hogy a számtalan sikeres akció sem ébreszti rá az embereket arra, hogy egy darab cigarettavég akár ezer liter vizet is képes beszennyezni. Lieber Tamás elmondta, hogy a csikkgyűjtő kapszuláik is szépen fogynak, de sajnos a probléma súlyosságát tekintve még mindig kevesen élnek vele. Ebben szeretnének segítséget kérni üzletektől, intézményektől, vállalkozóktól, bárkitől, aki azonosulni tud ezzel a törekvéssel. A Szemétirtók programjai is zajlanak, bár ezek többsége ad hoc jelleggel szerveződik. Ha találnak egy-egy szemetes részt, annak takarítására szerveznek csoportokat. Persze vannak olyan területek is, amelyeket kvázi örökbe fogadtak, azokat rendszeresen monitorozzák és igyekeznek rendben tartani. Emellett folytatódik iskolai felvilágosító kampányuk, valamint a tavaly megkezdett fásításokat is folytatni szeretnék. Aki csatlakozni szeretne a csoport programjaihoz, az a [email protected] e-mail-címen tudja felvenni velük a kapcsolatot.