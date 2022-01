A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által kiírt Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében idén 5 millió forintnyi támogatást nyertek a rédei önkéntesek, amelyből egy újabb tűzoltóautót, szaknyelven gépjárműfecskendőt vásároltak.

A 7 millió forint értékű eszközt a pályázaton elnyert összegből, a fennmaradó részt pedig a falu önkormányzatának 750 ezer forintos támogatásából, s a többit önerőből finanszírozta az egyesület. Ugyanebből a pályázati forrásból, összesen kétmillió forintnyi támogatásból jövőre egy új feszítővágó berendezést is be tudnak majd szerezni. Farkas Lajos polgármester elmondta: hosszú út vezetett a mai követelményeknek megfelelő jármű beszerzéséig, hogy helyt tudjanak állni az önkéntesek.

– Emlékszem, annak idején a muzeális korú Csepel tűzoltóautóval szolgálatot teljesítő csapat lelkesedésére, akik ha kellett, önerejükből keltették életre az autót. Mert olyan is előfordult, hogy az önszántából nem indult, de a tagság betolta azt, és így lett a szer hadra fogható. A szintén matuzsálemi korú Ford Transit is emlékezetes marad. Ezt az ausztriai Fahrafeld község tűzoltó egyesületétől vásároltuk kevés kilométerrel, jó felszereltséggel, de ez sajnos nem volt alkalmas vízszállításra. Ezt a hiányosságot évek múlva sikerült kiküszöbölni egy újabb fejlesztéssel, a Kisbéri Tűzoltó Egyesülettől átvett MAN motorral szerelt IFA tűzoltóautóval. Ez a mai napig is működik, és a közbiztonságot szolgálja. Az évről évre folytatott eszközbeszerzések során most ismét egy jelentősebb, nagyobb feladathoz, az ellátási biztonságot jelentő határkőig érkeztünk el, mégpedig ahhoz, hogy szolgálatba helyezhetjük a Steyr 13 s 23 típusú, összkerékhajtású, kifejezetten tűzoltóautónak készült gépjárműfecskendőt – összegezte.

Farkas Lajos hozzáfűzte: az eszköz elsősorban Réde, de a környező települések számára is nagyobb nyugalmat, biztonságot ad majd veszély idején. Szükség esetén a kárelhárítás során sokkal hatékonyabb, hiszen az idő, a beavatkozás gyorsasága ilyen esetekben kulcsfontosságú lehet – fűzte hozzá.

Az átadóünnepséget Pölöskei Tamás, a rédei önkéntesek elnöke nyitotta meg, majd a polgármesteri köszöntő után Czunyiné dr. Bertalan Judit országgyűlési képviselő mondott beszédet. Ezt követően az egyházak képviselői szentelték meg a gépjárművet.

Lassan egy évszázadosak lesznek - A Rédei ÖTE (Rédei Önkéntes Tűzoltó Egyesület) szerint a községben működő tűzoltóságról 1930-ból származnak az első írásos feljegyzések. A jelenlegi egyesület 1989. április 10-én alakult, működésük a mai napig szüntelen: az egyesület tagja a Komárom-Esztergom Megyei Tűzoltószövetségnek és alapító tagja a Kincsem Mentőcsoportnak. Kiváló kapcsolatot ápol a helyi civil szervezetekkel és a település környezetében lévő önkéntes tűzoltó egyesületekkel. Az önkéntesek rengeteg energiát fektetnek a megelőzésre és arra, hogy tájékoztassák a lakosságot, illetve a gazdálkodókat az előírások változásáról, tűzmegelőzési kérdésekről, valamint a szabadtéri tüzek témájáról. Számos rendezvényen vesznek részt, ahol tűzoltási, műszaki mentési bemutatókat tartanak.