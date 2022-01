A katasztrófavédelem magazinjában mutatták be Hántai Ferenc tűzoltó alezredest, a komáromi hivatásos tűzoltó-parancsnokság parancsnokát, aki basszusgitározásról, külföldi turnékról és hivatásáról is mesélt. 16 éves kora óta basszerozik egyébként, jelenleg is négy formációban. A Zsebsünnel például megzenésített gyerekverseket adnak elő, de tanító jellegű nótáik is vannak, a Borostyánban elsősorban a magyar irodalom klasszikusait, például József Attilát, Kosztolányit szólaltatják meg, valamint felvidéki költőket, de a világzene sem idegen tőlük, sőt!

Egy hangszer játéka nyújthat különleges élményt, de zenekarban játszani mást jelent. Ha valaki társakkal zenél, azt az élményt éli meg, hogy összhangban működik együtt azért a célért, hogy a zene megszülessen és mind a hallgató, mind pedig a zenészek számára közös élményt nyújtson

– vallja Hántai Ferenc, akinek tűzoltóként is rendkívüli élményt jelentettek azok a pillanatok, amikor társaival összhangban hajtottak végre egy-egy feladatot sikeresen.

– Úgy gondolom, hogy egy közösség tagjának lenni akkor jelent igazán élményt, ha az emberek egymásra hangolódva, egymást ismerve és elfogadva közös célért tesznek. A zenekari játék és a tűzoltói hivatás között ebben látom a számomra fontos párhuzamot – osztotta meg hitvallását a magazinnal a parancsnok.