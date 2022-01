Tavaly szervezték volna meg a 12. nemzetközi programot Gyermelyen, ám a járványhelyzet miatt úgy határoztak, hogy kihagynak egy évet. Február 25-én lesz a nyilvános bírálat a Gyermelyi Sportcsarnokban, és a program másnap a hagyományos pálinkaesttel zárul. Nagy Attilával, a Magyar Magánfőzők Pálinka Egyesületének elnökével beszélgettünk.

– Már most nagy az érdeklődés. Külföldről, Erdélyből, Vajdaságból érkeztek már minták a nemzetközi versenyünkre. Két évvel ezelőtt négyszáz mintát küldtek be, az idén ötszázra számítunk– mondta Nagy Attila, hozzátéve: tavaly bár elmaradt a verseny és az est, de a pálinkás programok nagy részén a járványhelyzet függvényében próbáltak részt venni.

– Csíkszeredától Zentán és Kaposváron át az Országos Pálinka és Törkölypálinka Versenyig nagyon sok helyen jártam, és sok különleges párlatot kóstolhattam. Országonként változik a pálinkafőzés jogszabályi háttere, így határainkon túl olyan mintákat is készíthetnek, amelyek a hazai kifőzdékben elképzelhetetlenek. Például sütőtök- vagy sárgarépa-, illetve zellerfőzeteket is kóstolhattam. De egy szilvapálinka ízvilága is tejesen más itthon, mint Erdélyben vagy a Felvidéken. Sok tapasztalatot és élményt gyűjthettem bírálóként a tanulmányutak során az elmúlt évben. A korábbi esztendőkben tizennégy, most a nagy érdeklődésre is tekintettel tizenhat kategóriát hirdettek a szervezők. A hagyományos alma, körte, birs mellett bogyósok, erdei gyümölcsök, vadon termők, vagy egyéb párlatok, például déli gyümölcs kategóriában is lehet indulni. A mintákat február 20-ig gyűjti a főszervező. A minősítést szakképzett, tréningezett, a Pálinka Nemzeti Tanács által elfogadott listán szereplő pálinkabírálók végzik Béli Géza pálinkamester, a Pálinka Kollégium alapítójának irányításával.

– A bírálat különlegessége, hogy nyílt, azaz február 25-én 11 és 13 óra között bárki betekintést nyerhet a folyamatba. Fény derül Komárom-Esztergom megye és Gyermely település legfinomabb pálinkájára, párlatára is, amelyeket másnap az esten meg is lehet kóstolni. Az eseményen felvonulnak majd a Kárpát-medencei Pálinka Lovagrendek, és különleges műsor is várja majd az érkezőket.