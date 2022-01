A szavazást a Magyar Haltani Társaság írta ki, annak érdekében, hogy minél többen megismerjék hazánk változatos élővilágát. Az év hala végül a bodorka lett.

Az év hala Magyarországon szavazást a Magyar Haltani Társaság kezdeményezi 2010 óta, hogy így is felhívja a figyelmet egyes halfajok jelentőségére, vagy esetleges veszélyeztetett voltára. A társaság törekszik arra, hogy hazánkban őshonos fajokat vegyen fel listájára, így növelve ismertségüket. A kezdeményezés rövid idő alatt népszerű lett, amit a szavazatok egyre növekvő száma is jelez.

Vetélytársa a bagolykeszeg és a széles durbincs volt - A bagolykeszeg nevét jellegzetesen nagy, feltűnő "bagolyszeméről" kapta, melyről már a neves polihisztor, Herman Ottó is említést tett. Csapatosan élő, nagyobb folyóvizeket kedvelő halfajunk. A hazai horgászrekord: 1,9 kilogramm. Húsa szálkás, azonban kiváló ízű, sűrűn beirdalva, paprikás lisztben forró olajban kisütve kiváló, illetve halászlevek alaplevéhez, valamint füstölésre kitűnően alkalmas. Míg a széles durbincs kis méretű, zömök testalkatú, jól fejlett példányai is körülbelül 15 centiméteresek. Áramláskedvelő, nappal általában inaktív, inkább csak szürkületkor hagyja el búvóhelyét. A Duna vízrendszerében általánosan megtalálható, a Tisza-tóban is él önfenntartó populációja. Védett faj, természetvédelmi értéke 5000 forint. Mivel a hozzá leghasonlóbb vágódurbincs sem fogható, így a horgásznak pontos faji azonosítás nélkül is nyomban vissza kell engednie.

Zoltán Dániel, a Komárom - Esztergom Megyei Horgászegyesületek Szövetségének (KEMHESZ.) elnöke elmondta: – A tisztuló élővizeknek és az elmúlt évek törvényi szabályozásának köszönhetően hazánkban növekszik az őshonos halak állománya. Telepíteni is például már csak őshonos halakat lehet és kifogható fajaikra is szigorúbb méretkorlátozások érvényesek, mint más fajokra.

A győztes bodorkát a halak szerelmesei a Dunában és a nagyobb tavakba foghatják ki.

Hozzátette, a Magyar Haltani Társaság honlapján megadott három jelöltre december 31-én délig 4155 szavazat érkezett, ez alapján alakult ki a végeredmény. Harmadik helyen a nagyobb folyóvizek márnazónáját és a dévérzóna erősebb sodrású szakaszait jellemző bagolykeszeg végzett, megszerezve a szavazatok 20 százalékát. A védett széles durbincsra, amely csak a Duna, a Dnyeper és Dnyeszter vízrendszerében él, a szavazók 25 százaléka voksolt, így második lett. Az első helyet, 55 százalékos abszolút többséggel, a vizeinkben nagyon elterjedt és így sokak által ismert bodorka szerezte meg.

A bodorka nem nagy termetű, de széles körben elterjedt pontyfélénk. Az alsó úszói többnyire rőtes-pirosas színűek, ezért gyakran összetévesztik a vörösszárnyú keszeggel. Erre az is okot ad, hogy mindkét faj szemgyűrűje többnyire narancsszínű. A vörösszárnyú keszeg hátúszója azonban sokkal hátrébb kezdődik, mint a hasúszói, ami alapján biztosan megkülönböztethető a bodorkától.

A bodorka táplálékát zömmel kisebb gerinctelen állatok, férgek, alsóbbrendű rákocskák, puhatestűek alkotják. A nyugodt, vízinövényes élőhelyeket kedveli, így a kisebb-nagyobb csatornákban is gyakori. Kisebb számban a folyók dévérzónájában is előfordul, itt azonban általában kevésbé színes, ezért például a tiszai példányokat a halászok fakó keszeg névvel illették. Beirdalva, paprikás lisztben megforgatva és jól átsütve az íze kitűnő.

Korábbi címszerző halak - 2010-ben elsőnek az arasznyi méretet elérő nyúldomolykó majd 2011-ben a társaság által rendezett közvélemény-kutatás eredménye alapján a sokak szerint szigorúbb védelmet is megérdemlő kősüllő nyerte el az év hala címet. A 2012-es szavazáson a széles kárász, 2013-ban a menyhal (Lota lota), míg 2014-ben a magyar bucó (Zingel zingel) volt a nyertes. A 2015-ös választáson mintegy rajt-cél győzelmet aratva a kecsegét választották az év halának. A 2016-os szavazáson a compó , a 2017-ben az európai harcsa, 2018-ban a balin, 2019-ben a vörösszárnyú keszeg, míg 2020-ban a voksok legnagyobb részét a süllő kapta, második helyen a csuka végzett, a fokozott védelmet élvező német bucó pedig harmadik lett. A szavazás alapján 2020-ra a süllőt választották az év halának. Ennek apropóján a Magyar Posta is adott ki bélyeget a süllőről, augusztus 5-ére készült el a halat bemutató, 185 forint címletű bélyeg, mely összesen 30.000 példányban jelent meg és elsőként a bélyeggyűjtők számára volt hozzáférhető, majd forgalomba került. 2021-ben a jászkeszeg lett az első a második fürge cselle és a harmadik európai angolna előtt.