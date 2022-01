A Turul Trail egy megközelítőleg félmaraton hosszúságú, tehát körülbelül 21 kilométeres instant útvonal a Gerecsében, amely jelentős, 650 méteres szintemelkedéssel büszkélkedhet. Szervezői pedig rengeteg 2021-es teljesítéssel, tavaly ugyanis az indulók pontosan 1236-szor olvasták be a Turul-szobor közelében lévő rajtoltató QR-kódot. De lássuk is az év mérlegét!

2021-ben Kelemen Vivien rajtolt először a túrán, az utolsó finisher pedig Fekete Arnold volt. Arnold belehúzott év végén: a Turul Trail 12 hónapos kihívását teljesítve 2021 minden hónapjában ment egy kört, az egyiket ráadásul 2 órán belüli idővel, szilveszterkor pedig futott pluszt is. Sőt a félmaratonok mellé beiktatta a hosszabb távot is, ezzel pedig TurULTRAil teljesítő lett.

Forrás: Turul Trail/ Facebook

És akkor jöjjenek a gyors körök! Fazekas Gábor nyolcszor ért célba 2 órán belül. A leggyorsabb kör pedig Tarnai Dávidé volt, aki teljesítette a kihívást is, és négyszer lett 2 órán belüli teljesítő. Szintén 2 órán belül ért célba Balom Soma, Endrész Csaba, aki kétszer futott a TurULTRAil-en is, dr. Gyarmati Erik, Hornich Tamás, Schmidt Norbert, Eisemann Róbert és Juhász Máté. A lányoknál ketten húzták be 2 óra alá a kört: Gazsi Viktória, valamint

dr. Márovics Anna, aki a leggyorsabb női futó lett a körön.

Forrás: Turul Trail/ Facebook

A kör korelnöke Varga László Imre volt, a legifjabbak közül pedig a 2016-os születésű Bucsi Zalán volt a legfiatalabb, aki idén négyszer is célba ért. A „Turul Traillel a Nap körül” kihívást 55-en teljesítették, közülük a legfiatalabb finisher Steczina Lia és Beszedics Matyi volt. 2021-ben a legtöbbször Beszedics-Környei Andi állt rajthoz, ő 17 teljesítéssel büszkélkedhet.

Jutottak az évre különleges teljesítések is: a Jámbor család teljes létszámban túrázott márciusban: Krisztián és Niki három gyermekükkel – Atillával, Emesével és Botival– , valamint a hatodik családtaggal, Borával ért célba. Volt két duplázó is: Fekete Arnold mellett Tóth Tamás futott egymás után két kört, aki ráadásul minden teljesítését egy krumplival tette meg. Szilveszteri teljesítőként Tromposch György pedig hokifelszerelésben nyomta le a félmaratont.

Forrás: Turul Trail/ Facebook

Az 1236 rajtbol 1227 sikeres teljesítés született 2021-ben az útvonalon, ami az új évtől átalakul. Változik a rajt/cél, emiatt a pálya is, hiszen a Siratófallal eddig a túra végén kellett megküzdenie az indulóknak, akik mostantól az első 3 kilométerben letudhatnák a legnehezebb szakaszt. Az utolsó 6 kilométer pedig ezentúl igazi élményfutás lesz.