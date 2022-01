Az országfásítás részeként az Agrárminisztérium 2020-ban Településfásítási Programot hirdetett a 10 ezernél kisebb lélekszámú települések számára. A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat által támogatott program első ütemének sikerét látva a 2021 őszi és 2022 tavaszi időszakra megduplázott keretösszeggel hirdette meg a második ütemet. A minisztérium ösztönzi a további pályázatok beadását, ezért a határidőt a jövő év végéig, 2022. december 31-ig meghosszabbították.

A Vérteserdő Zrt. elkötelezett partnerként támogatja az önkormányzatok, földtulajdonosok és gazdálkodók erdősítési törekvéseit, azokban aktív szerepet vállal, így járul hozzá a sikeres megvalósításhoz. A lebonyolításban az összes hazai erdőgazdaság közreműködött, így a Vérteserdő is, partnerségben az Országos Erdészeti Egyesülettel. A társaság szakemberei 16 településen – a megyében Várgesztes, Ácsteszér, Almásfüzitő, Tarján, Bársonyos, Ászár, Kerékteleki, Kömlőd, Dad, Vértestolna, Szákszend, Ete, Fejér megyében Csabdi, Bodmér, Szár, Mezőörs – segítették a sorfák ültetését.

A legtöbb esetben, ahogyan ezekről hírt is adtunk, az éppen tucatnyi megyei községben közösségi esemény keretében ültették el a fákat, bevonva ezzel a fiatalokat is, így a program a környezeti nevelési, edukációs hatását is kifejthette. A Településfásítási Program másik célja a Vidékfejlesztési Program keretében meghirdetett erdőtelepítési támogatások népszerűsítése volt.