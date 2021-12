Farkas Helga, a Tárkányi Önkéntes Tűzoltó Egyesület titkára osztotta meg velünk, hogy milyen aktívak is voltak a helyi lánglovagok az adventi időszakban. És most nem elsősorban arra kell gondolni, hogy segítenek, ahol tudnak, ugyanis most az ünnepi hangulatért tettek sokat.

Az egyesület tagjai csatlakoztak az Élő Adventi Naptár programhoz, így december 1-től minden nap más-más tűzoltó bajtásnál gyulladt ki az aznapi fény. Az utolsó nap fénye a pedig a tűzoltószertárnál volt természetesen.