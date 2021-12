Az ünnepségen Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója köszöntötte a meghívott vendégeket, köztük dr. Kancz Csaba megyei kormánymegbízottat, Romanek Etelkát, a megyei közgyűlés alelnökét is. Ezután ismertette, hogy a társaságuk feladata a Magyarországon található, állami tulajdonban lévő, kiemelt várak, kastélyok, egyéb örökségvédelmi szempontból fontos műemlékek üzemeltetése, fejlesztése, vagyonkezelése és turisztikai célú hasznosításának újragondolása.

Kiemelte, hogy a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogramban a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) keretében 1,723 milliárd európai uniós forrásból, illetve mintegy 557 millió forint kormányzati támogatásból valósult meg a felújítás.

Dr. Virág Zsolt, a Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram miniszteri biztosa ismertette a Sándor-család rövid történetét, valamint arról beszélt, hogy az épület a rendszerváltás után termelőszövetkezeti irodaként, majd gépállomásként is működött. Említette azt is, hogy a legenda szerint fogadásból egy kisebb méretű traktorral mentek fel a kastély ma is látható márványlépcsőjén.

Kiemelte, hogy a tárlat révén nem csak gróf Sándor Móric lovas mutatványait ismerhetjük meg, hanem azt is megtudhatjuk, hogy jeles gazda volt, valamint, hogy mecénásként támogatta gróf Széchenyi István lóversenyzéssel kapcsolatos terveit. Sándor-Metternich Paulinát pedig egyfajta divatdiktátor volt a kontinensen, és a kortársai másolták őt.