A Takarék Csoport nemrégiben az MTI-vel tudatta, hogy az elemzőik által összeállított Takarék Index szerint a tavalyi esztendőben és az idei évben jelentős különbséget tapasztaltak a társas-, illetve családi házak terén. Érdekesség, hogy 2017–2019 közötti időszakban a társasházi jellegű építési engedélyek száma meghaladta az egyszerű bejelentéssel létesítendő lakások számát, addig 2020-ban ez a trend megfordult, miután utóbbi kategóriában húsz százalékos, előbbinél pedig negyvenkilenc százalékos visszaesésről beszélhetünk.

A Takarék Csoport közölte: idén növekedett a kiadott építési engedélyek száma, ami többek között az egyszerű bejelentések bővülésének a hatása. Tavaly egész évben kevesebb mint 13 ezer ilyen ügyet bonyolítottak le, addig idén kilenc hónap alatt már majdnem 15 ezer ilyen történt. A társasházi lakásokra valamivel több, mint 7500 engedélyt adtak ki 2021 első három negyedévében, ami mindössze három százalékkal marad el a 2020-as adattól.

A pénzügyi szervezet tájékoztatása szerint az egyszerű bejelentések terén a megyei jogú városokban, a kisebb városokban, illetve a községekben is növekedésről számolhatunk be, sőt egy megyei rangsort is közöltek, melyben kiderül, hogy a legtöbb lakás, összesen 2272 darab Somogyban fog épülni.

A közlemény kapcsán megkerestük a társaságot: megtudtuk, hogy tavaly az első kilenc hónapban 390, míg egész évben 484 lakásra adtak ki építési engedélyt, szemben az idei 532-as adattal.

Közölték azt is, hogy 2020 harmadik negyedévében Komárom-Esztergom megyében összesen 458 új lakás található legalább 10 lakásos, értékesítés alatt álló projektben. Idén eddig összesen 296 lakóépületre – tehát épületre és nem lakásra – született építési engedély, amelyből az egylakásos épületek száma 263 volt az első három negyedévben.

Az egyszerű bejelentés népszerűsége egyébként abban rejlik, hogy építési engedély nélkül, gyorsabban, kevesebb adminisztrációval meg lehet kezdeni az építkezést. Erre a 300 négyzetméternél nem nagyobb családi házak esetén van lehetőség, így a jövőben további bővülés, növekedés várható.

A zöld hitel is segíti az eladásokat Az MTI a Takarék Indexre hivatkozva megírta, hogy október óta elérhető a Növekedési Hitelprogram (NHP) Zöld Otthon Hitel, melyet új lakások vásárlásakor, építésekor lehet felvenni, és mely tovább pörgeti az ingatlanpiacot. Népszerűsége érthető, hiszen nagyon kedvező a kamata, ráadásul ha az állampolgárok a Családi Otthonteremtési Kedvezménnyel (csok) együtt igényeljük, akkor nullaszázalékos hitelkamat mellett érhető el. Emellett a Takarék Csoport azt tapasztalja, hogy az élénkülés az 5 százalékos kedvezményes lakásáfa is segítette. A társaságtól megtudtuk, hogy az áfakulcs csökkenése lehetővé teszi, hogy a fejlesztők alacsonyabb árak mellett is profitábilisan el tudják indítani projektjeiket.